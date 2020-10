POSTA! - CARO DAGO, IL PREMIER CONTE: "NESSUNA MINI PATRIMONIALE". PER NULLA RASSICURANTE. SIGNIFICA CHE SARÀ MAXI? – PROTESTE IN PIAZZA DOPO IL NUOVO DPCM, GLI ESTREMISTI LANCIANO BOMBE CARTA. NON CI SONO PIÙ NEMMENO I SOLDI PER LE BOMBE VERE!