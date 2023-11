24 nov 2023 18:47

ZELENSKY, ASCOLTA NOI DUE! – SECONDO LA “BILD”, SCHOLZ HA CONDIVISO CON BIDEN UN PIANO PER PORTARE IL PRESIDENTE UCRAINO A TRATTARE CON PUTIN: “DEVE CAPIRE CHE LE COSE NON POSSONO ANDARE AVANTI COSÌ” – I DUE PUNTEREBBERO A “FORNIRE A KIEV LE GIUSTE QUANTITÀ DI ARMI PER TENERE IL FRONTE ATTUALE, MA NON PER RICONQUISTARE MILITARMENTE I TERRITORI OCCUPATI” – BERLINO SMENTISCE LA RICOSTRUZIONE: “DECIDE KIEV”