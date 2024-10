ZELENSKY CHIUDE IN ITALIA IL TOUR EUROPEO E CHIEDE NUOVE ARMI ALLA MELONI. MA CHE GLI POTREMO MAI DARE? LA DIFESA ITALIANA È CON LE PEZZE AL CULO (ORMAI ABBIAMO SOLO UN SISTEMA ANTI-MISSILISTICO IN FUNZIONE). LE CASSE DELLO STATO SONO VUOTE, LA DUCETTA NON SA COME TROVARE SOLDI PER LA MANOVRA E SALVINI SI OPPORRÀ A NUOVE FORNITURE – IL 10 E L’11 LUGLIO DEL 2025 IN ITALIA LA CONFERENZA PER LA RICOSTRUZIONE (MA CHE CI SARÀ DA RICOSTRUIRE TRA 10 MESI?)

UCRAINA: MELONI, SOSTEGNO MILITARE PER COSTRUIRE LA PACE

(ANSA) - "L'obiettivo del nostro sostegno è mettere l'Ucraina nelle condizioni di poter costruire una tavolo di pace. Una pace che non può significare una resa, come tanti, troppi suggeriscomno vigliaccamente. Questo presuppone il sostegno militare e il sostegno al settore energetico". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine dell'incontro bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma

MELONI, OCCORRE SOSTENERE L'INDUSTRIA DELLA DIFESA UCRAINA

(ANSA) - "Stiamo ragionando insieme su come sostenere l'industria della difesa ucraina per rendere questi sforzi sempre più sostenibili verso il futuro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine dell'incontro bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma.

MELONI,CONFERENZA RICOSTRUZIONE UCRAINA 10-11 LUGLIO

(ANSA) - La conferenza di ricostruzione per l'Ucraina si terrà a Roma il 10 e 11 luglio del prossimo anno. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni congiunte con Volodymyr Zelensky.

MELONI RIBADISCE SOSTEGNO ALLA LEGITTIMA DIFESA DELL'UCRAINA

(ANSA) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Villa Doria Pamphilj il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. I colloqui - si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi - hanno permesso uno scambio sulla situazione sul terreno e sulle più immediate necessità ucraine in ambito militare, finanziario, umanitario, nonché sulle prossime iniziative diplomatiche e sul percorso per mettere fine al conflitto.

Il Presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno dell'Italia, anche in qualità di Presidenza del G7, alla legittima difesa dell'Ucraina e al popolo ucraino. Un sostegno a 360 gradi, che proseguirà sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura.L'Italia continuerà a fare la sua parte anche nella futura ricostruzione dell'Ucraina e a questo riguardo il Presidente del Consiglio ha annunciato le date della prossima Ukraine Recovery Conference, che si terrà il 10 e 11 luglio 2025 a Roma, conclude la nota.

UCRAINA: MELONI, SOSTENUTA LA DIFESA AEREA PER SALVARE VITE

(ANSA) - "Il presidente Zelensky - ha aggiunto - è venuto qui oggi per rappresentarci le sue idee per quello che può essere un percorso che consenta di costruire una pace giusta, della quale abbiamo tutti bisogno. Abbiamo ascoltato le esigenze più immediate che ci ha illustrato.

L'Italia ha sempre fatto la sua parte, abbiamo approvato nove decreti interministeriali di sostegno militare sui quali ci siamo concentrati soprattutto sulla difesa area. Innanzitutto, perché vogliamo salvare le vite umane ma anche per proteggere le infrastrutture critiche. E ora stiamo ragionando su come sostenere l'industria della difesa ucraina e su come rafforzare l'industria della difesa europea per rendere questi sforzi sempre più sostenibili".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine dell'incontro bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma. "Il presidente Zelensky - ha aggiunto - sa bene che continueremo a essere al fianco dell'Ucraina perché siamo convinti questa sia la parte giusta della storia, ma anche perché è nel nostro interesse nazionale".

ZELENSKY RINGRAZIA MELONI PER IL SOSTEGNO SOLIDO

(ANSA) - Volodymyr Zelensky ringrazia Giorgia Meloni per il sostegno solido dell'Italia all'Ucraina."Grazie all'Italia per l'attenzione verso i dettagli del nostro piano della vittoria, per rendere più vicina una fine giusta di questa guerra. Il mondo vede quanto la Russia stia ignorando la vera diplomazia", ha detto il presidente ucraino nel corso delle dichiarazioni congiunte al termine dei colloqui con la premier italiana

ZELENSKY, DISCUSSO CON MELONI DI UN NUOVO PACCHETTO DI DIFESA

(ANSA) - "Stiamo lavorando per arrivare alla pace il prima possibile, e voglio ringraziare Giorgia Meloni per la conferenza della ricostruzione che si terrà in Italia. Apprezzo davvero molto lo scambio di opinioni avuto oggi. Abbiamo anche discusso della preparazione di un nuovo pacchetto di difesa. Lo ha detto il presidente Ucraino Zelensky nel corso delle dichiarazioni al termine dei colloqui.

