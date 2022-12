DAGONEWS

Finalmente Zelensky è tornato a fare quello che gli riesce meglio: il comico! Il presidente ucraino, intervistato da David Letterman, ha raccontato una barzelletta in cui prende per il culo Vladimir Putin.

Parlando in ucraino con il celebre conduttore, a cui ha anche consegnato la frase che ha fatto il giro del mondo, “Se Putin morisse, la guerra finirebbe”, si è esibito con la seguente storiella per sfottere l’avversario e le sue numerose sconfitte sul campo:

“Due ebrei si incontrano a Odessa. Uno chiede all'altro: 'E com'è la situazione lì? Cosa dicono?’. ‘Beh, cosa dicono, dicono che c'è la guerra', dice l'altro. ‘Quale guerra’. ‘La Russia è in guerra con la NATO’. ‘E come sta andando la guerra?’. ‘Beh, i russi hanno perso 70.000 soldati, tutti i razzi sono stati usati, molte attrezzature militari sono state distrutte’. ‘E la NATO?’ ‘Beh, e la NATO? La NATO non è ancora arrivata’.

Ovviamente la battuta non va spiegata: è innanzitutto una presa per il culo della propaganda russa, che si rifiuta di chiamare il conflitto "guerra", etichettandolo invece come "operazione militare speciale". Ma è anche una forma di rivendicazione contro l’Occidente: Zelensky rimarca il fatto che le forze ucraine siano state in grado di respingere gli attacchi russi senza l’assistenza sul campo delle forze NATO. Putin sperava di arrivare a Kiev in pochi giorni, e invece dal 24 febbraio a oggi è stato costretto a una ritirata clamorosa.

Lo speciale di Letterman su Netflix è stato presentato in anteprima il 12 dicembre. La chiacchierata con il leader ucraino è stata girata a ottobre, in un bunker sotterraneo, con un pubblico ucraino invitato a partecipare all'intervista (e a ridere alle battute del Presidente…)

