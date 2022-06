27 giu 2022 13:35

ZELENSKY ORMAI USA SEMPRE IL SOLITO COPIONE – IN COLLEGAMENTO CON IL G7 IN GERMANIA, IL PRESIDENTE UCRAINO RINGRAZIA I LEADER PER IL LORO SOSTEGNO, MA POI SUBITO INIZIA CON LA LISTA DELLA SPESA: “NON È IL MOMENTO DI NEGOZIARE. CHIEDO IL SOSTEGNO SU ARMI, GRANO, RICOSTRUZIONE E SANZIONI, E DI FARE TUTTO IL POSSIBILE PER PORRE FINE ALLA GUERRA ENTRO LA FINE DELL’ANNO”