Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

L'appassionato discorso di Volodymyr Zelensky al Congresso ha toccato gli americani, ma non ha cambiato l'umore dei repubblicani trumpisti più malmostosi. Quelli che per interessi di politica interna, se non per vantaggi personali, corteggiano il populismo contrario a pagare la difesa dell'Ucraina dall'invasione russa.

Dunque dopo la sua rocambolesca visita a Washington, anche se ieri il Parlamento ha approvato una legge finanziaria da 1.700 miliardi di dollari che include 45 miliardi di aiuti per Kiev, gli interrogativi fondamentali restano due: primo, quanto questa fronda interna riuscirà a deragliare l'assistenza futura, tenendo presente che a gennaio il Gop assumerà la guida della Camera; secondo, fino a quando Biden negherà le armi offensive richieste dagli aggrediti, dopo avendo cambiato linea sui Patriot.

Nonostante «le tattiche primitive russe, e contro ogni probabilità, l'Ucraina non è caduta, ma vive e combatte. Non ci arrenderemo mai». Il presidente ha avvertito che «il prossimo anno sarà critico, voi potete velocizzare la nostra vittoria».

Zelensky ha definito la Russia «uno Stato terrorista», che «potrebbe fermare l'aggressione, se volesse». Ha ricordato il suo piano di pace in dieci punti, discusso con Biden, ma Putin non lo ascolta. […] Da qui la necessità degli aiuti americani: «Abbiamo l'artiglieria, grazie. È abbastanza? Onestamente no».

[…] Ha ricordato che Putin usa i droni iraniani, per smuovere i repubblicani ostili al regime degli ayatollah, e ha avvertito che i prossimi obiettivi del Cremlino, se non verrà fermato ora, saranno altri alleati degli Usa in Europa. Ha parlato al cuore delle famiglie americane, quando ha notato che «fra pochi giorni è Natale. In Ucraina lo celebreremo a lume di candela, ma non per romanticismo. Non abbiamo l'elettricità e molti non hanno l'acqua. Ma non ci lamentiamo. […]

Quindi Zelensky ha concluso augurando un «buon Natale e un buon anno nuovo vittorioso». Non ha convinto tutti, però. Tanto per cominciare, solo 86 dei 213 parlamentari repubblicani sono venuti ad ascoltarlo.

La deputata Marjorie Taylor Greene ripresenterà la sua risoluzione, finora bocciata, per bloccare gli aiuti all'Ucraina. I colleghi Gaetz e Boebert sono andati al discorso, ma senza applaudire, e lui alla fine ha detto: «Bravo Zelensky a mettere il suo Paese davanti a tutto, i politici americani non vogliono fare lo stesso per il nostro». Argomento populista ripetuto alla nausea dal propagandista di Fox News Tucker Carlson.

Il presunto nuovo Speaker Kevin McCarthy, che ha bisogno dei voti della destra trumpista per essere confermato, ha incontrato Zelensky, ripetendo però che «non firmerò assegni in bianco all'Ucraina», mentre il vice Scalise annuncia inchieste per verificare come vengono spesi i soldi. […]

