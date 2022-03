I COMUNI IN MUTANDE PER IL CARO-ENERGIA - PER COLPA DEI RINCARI, AI SINDACI MANCA GIÀ PIÙ DI MEZZO MILIARDO: "COSÌ NON CHIUDIAMO I BILANCI" - PER TAMPONARE SI STA PENSANDO DI RIDURRE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SPEGNENDO QUALCHE LAMPIONE E LE LUCI DEI MONUMENTI NELLE CITTÀ D'ARTE - PER IL GAS SI PUNTA AD ACCORCIARE LA FASCIA ORARIA DI ACCENSIONE DEI TERMOSIFONI...