16 dic 2022 13:36

ZELENSKY, TE LO DICO DA AMICO: LASCIA PERDERE LA CRIMEA – L’EX PREMIER BRITANNICO, BORIS JOHNSON, VERGA UN’ARTICOLESSA SUL “WALL STREET JOURNAL” E FA CAPIRE CHE UNA BASE PER LE TRATTATIVE TRA RUSSIA E UCRAINA POTREBBE ESSERE IL RITIRO DEI RUSSI DAL TERRITORIO UCRAINO OCCUPATO PRIMA DEL 24 FEBBRAIO. TRADOTTO: SE ZELENSKY NON SI IMPUNTA SU CRIMEA E UNA PARTE DEL DONBASS, SI POTREBBE FARE LA PACE. OPINIONE CONDIVISA ANCHE DA HENRY KISSINGER. MA ALLORA “MAD VLAD” CHE HA FATTO A FARE TUTTO ‘STO CASINO? ORMAI, VISTO CHE È IN BALLO, BALLA…