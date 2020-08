ZINGA INSTINCT - SHARON STONE FA I COMPLIMENTI A ZINGARETTI (“IL GOVERNATORE DI ROMA”, SIC!) PER LA SPERIMENTAZIONE DEL VACCINO ANTICOVID IN CORSO ALLO SPALLANZANI - LA RISPOSTA DEL SEGRETARIO PD - INSOMMA, TRA LA STONE CHE RINGRAZIA ZINGARETTI, LA CAMPBELL CHE ESALTA DE LUCA E LA CYRUS CHE DUETTA CON CONTE, È EVIDENTE CHE DALL'ALTRA PARTE DELL'OCEANO NON HANNO UN CAZZO DA FARE...

Carlo Tarallo per la Verità

Speriamo che per festeggiare non decida di andare a farsi un aperitivo: Nicola Zingaretti si bea sui social dopo che Sharon Stone, l'indimenticabile protagonista, insieme a Michael Douglas, di Basic Instinct, attraverso una storia su Instagram, gli ha fatto i complimenti. «Sono contento», gongola il quasi ex segretario del Pd, «di questo messaggio che abbiamo ricevuto da Sharon Stone.

Confermo: siamo parte della grande alleanza internazionale che vuole il vaccino anti Covid bene comune!». Zinga pubblica la foto della storia Instagram della Stone: «Grande notizia», scrive Sharon, «il siero che si sta sperimentando allo Spallanzani sarà di uso pubblico. Lo ha appena annunciato il governatore di Roma (errore dell'attrice che a quanto pare conosce benissimo il leader dei dem, ndr) Nicola Zingaretti che ha siglato l'accordo Vaccino bene comune con altri 153 leader mondiali. Grazie Italia».

Sharon Stone che si complimenta con il «governatore di Roma» non solo legge nel pensiero di Nick Douglas Zingaretti, che sogna effettivamente di diventare sindaco della Capitale, ma fa sorridere. Certo, sappiamo bene che la Stone è particolarmente sensibile al tema: sua sorella Kelly ha contratto il Covid-19 e ora è ricoverata in ospedale. La Stone è stata durissima: «È colpa di uno di voi», ha detto alcuni giorni fa, attraverso un video, «di chi non indossa la mascherina».

Non solo: Sharon è anche molto attenta alla situazione in Italia, dai tempi in cui il nostro Paese era il più colpito dalla pandemia: «Ciao», aveva scritto sui social lo scorso 4 aprile, «voglio salutare e ringraziare tutti gli operatori della Croce rossa, che ho conosciuto di persona nel corso degli anni, vedo il cuore che mettete nel vostro lavoro e sapendo che mettete le vostre vite a rischio per portare avanti la vostra missione. Voglio soltanto dirvi quanto vi ammiro, quanto sono orgogliosa di voi».

Detto tutto ciò, però, siamo certi di non offendere né la Stone né Zingaretti se abbiamo il sospetto che questa attenzione spasmodica verso il nostro Paese, e soprattutto verso la sinistra da parte dei liberal americani, non sia del tutto disinteressata. Indimenticabile il duetto social dello scorso 13 giugno tra la pop star Miley Cyrus e Giuseppe Conte: «L'Italia e il resto del mondo», twittò la Cyrus, «sono uniti nella solidarietà per Black lives matter negli Stati Uniti.

Dobbiamo restare uniti nella lotta contro il coronavirus e al suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, soprattutto quelle di colore. Per favore, Conte, unisciti a noi». Giuseppi sguainò il ciuffo e rispose tutto contento: «L'Italia ha combattuto in prima linea contro il Covid-19, siamo impegnati nell'Act accelerator, per garantire un accesso equo e universale al vaccino e ai trattamenti. Cooperazione internazionale e solidarietà sono le chiavi del successo. Insieme ce la faremo».

E come dimenticare la top model Naomi Campbell, che lo scorso 25 marzo pubblicò su Instagram un video con i più duri e folcloristici appelli dei politici italiani a rispettare le regole, aperto dalla famose frase sui carabinieri con i lanciafiamme da mandare a chi aveva in mente di organizzare una festa di laurea, copyright Vincenzo De Luca?

Insomma, tra un Bill Gates che diventa paladino del «vaccino per tutti», la Stone che ringrazia Zinga, la Campbell che esalta De Luca e la Cyrus che duetta con Conte, è evidente che dall'altra parte dell'oceano si tende a esaltare i politici italiani di sinistra. Non solo: il tema dei vaccini, in questo momento, è al centro di una guerra globale tra superpotenze, e inevitabilmente rappresenta anche il principale oggetto del desiderio dei colossi farmaceutici di tutto il mondo.

Ma c'è anche un'altra versione, sempre maliziosa, anzi cattivissima, che circola tra i dem, relativa al messaggio di Sharon Stone a Nick Zingaretti: «Si sarà fatto raccomandare», sibila una velenosa fonte dem, «dal fratello attore». Ma come! Zinga che chiede al fratello Luca di intercedere presso sua maestà Sharon Stone per un messaggio di sostegno? Sarebbe un intrigo degno del commissario Montalbano.

