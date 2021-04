PROMUOVERE L'UNIONE UOMO-DONNA DIVENTERÀ PUNIBILE? CENTRODESTRA E SACERDOTI FANNO LE BARRICATE CONTRO LA LEGGE ZAN SULL'OMOTRANSFOBIA, PER PAURA DI ECCESSI AL CONTRARIO: IN SPAGNA HANNO PROCESSATO L'ARCIVESCOVO DI PAMPLONA CHE SI ERA PERMESSO DI DIRE CHE UNA RELAZIONE OMOSESSUALE NON HA FINALITÀ DI PROCREAZIONE… - LO SCONTRO POLITICO È IN COMMISSIONE GIUSTIZIA AL SENATO: IL PD VUOLE IL DDL SUBITO IN CALENDARIO MA PER LA LEGA NON È UNA PRIORITÀ