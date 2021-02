4 feb 2021 12:36

ZINGARETTI COME MAO: CON IL SILURO A CONCITA DE GREGORIO HA ASSALTATO IL "QUARTIER GENERALE" DELLA SINISTRA - FULVIO ABBATE: "È STATO UN “UOMO SENZA QUALITÀ” COME ZINGARETTI, A SPEZZARE LE BRAME DI UN PICCINO MONDO DI SINISTRA CONVINTO D’ESSERE INTOCCABILE. CHE PENA E IMBARAZZO LA DIFESA D’UFFICIO DI MICHELE SERRA CORSO A SUPPORTO MORALE DELLA COLLEGA DI “REPUBBLICA”. CHISSÀ QUANTE PERSONE DOVRÀ CONSOLARE IN QUESTI GIORNI VELTRONI, CHE DI QUEL MONDO È STATO GARANTE E PRINCIPE DISPENSATORE DI OPPORTUNITÀ..."