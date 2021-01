ZINGARETTI PROVA A DIFENDERE CONTE (“C’È IL RISCHIO CHE GLI ALLEATI DI TRUMP TORNINO AL POTERE”) MA IL RENZIANO ROSATO LO FULMINA, RICORDANDO LA PASSIONE DI "GIUSEPPE" PER IL TYCOON: “L’ALLEATO DI TRUMP È GIÀ A PALAZZO CHIGI” - I RENZIANI, DALLA BELLANOVA A LUCIANONE NOBILI, SONO CARICHI A PALLETTONI: “CONTE, SFIDANDO ITALIA VIVA, HA DETTO NO ALL’IPOTESI DI UN TER. CONTENTO LUI, CONTENTI TUTTI…"

GOVERNO: ROSATO A ZINGARETTI, `ALLEATO DI TRUMP E` GIA` A P. CHIGI` =

(Adnkronos) - "I governi non si rilanciano mandandoli a casa con una crisi che nessuno capirebbe. Sarebbe un errore politico.C`è il rischio che in Italia gli alleati di Trump tornino al potere", scrive su Twitter Nicola Zingaretti. A stretto giro arriva la replica di Ettore Rosato: "Nicola, ma l`alleato di Trump è già a palazzo Chigi".

RECOVERY: ROSATO,MODIFICHE SOSTANZIALI MA NON È STRATEGICO ++

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Ci sono delle modifiche che sono di sostanza che dovrebbero indurre chi ci ha attaccato il 7 dicembre come traditori a ripensare alle accuse. Manca a mio giudizio una visione complessiva, sembra una grande legge di bilancio invece dovrebbe essere un piano di rilancio e ripartenza del paese. Ci sono dei miglioramenti, ora siamo sopra il livello di decenza ma il voto lo daranno le ministre". Così il coordinatore Iv Ettore Rosato a Un giorno da Pecora. (ANSA).

GOVERNO: NOBILI, CON SFIDA A IV PREMIER DICE NO A CONTE TER +

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Il fatto politico di oggi è che Conte, sfidando Italia Viva, ha detto di no all'ipotesi Conte Ter. Contento lui, contenti tutti". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva. (ANSA).

BELLANOVA, CONTE TIENE IN OSTAGGIO MAGGIORANZA, NON IV ++

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Chi sta tenendo in ostaggio il Paese non sta di certo in Iv. Andare avanti con le minacce, non aiuta nessuno". Lo dice Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv, a L'aria che tira. "Non abbiamo detto "Conte o niente", è Conte che sta tenendo in ostaggio la sua maggioranza", aggiunge.

