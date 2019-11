ZIO PAPERONE CON IL CULO DEGLI ALTRI – DAL 2020 ARRIVANO 7 MILIONI IN PIÙ PER IL PERSONALE E I DIRIGENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. GIUSEPPE CONTE CON UNA MANO FA SALTARE LA NORMA PER I 100 MILIONI AI MINISTERI E CON L’ALTRA INFILA GLI AUMENTI DEI SUOI UOMINI, CHE GIÀ GUADAGNANO MOLTO DI PIÙ DEGLI OMOLOGHI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE…

GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO

PA: IN ARRIVO 7 MLN IN PIU' PER PERSONALE E DIRIGENTI PRESIDENZA CONSIGLIO

(Adnkronos) - Arrivano 5 milioni di euro in più per il personale della Presidenza del Consiglio e 2 milioni per i dirigenti della Presidenza, per un totale di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020. La novità è contenuta in un emendamento, bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, al decreto legge Riordino dei ministeri, che l'Adnkronos ha potuto visionare.

