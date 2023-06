ZITTI TUTTI: PARLA MARTA FASCINA, ANZI IL SUO VENTRILOQUO E AMICO DEL CUORE TULLIO FERRANTE (CHE IN REALTA’ È PURE BALBUZIENTE) – E RIPETE IL SOLITO BLA-BLA: “FORZA ITALIA NON SMOBILITA... DARE STABILITÀ AL PARTITO E AL GOVERNO... LA FAMIGLIA BERLUSCONI HA MANIFESTATO TUTTO IL SUO AFFETTO PER IL PARTITO..." – "IL RUOLO DI MARTA FASCINA? PUO’ ASSOLVERE A QUALSIASI INCARICO..." (BOOM!)

Onorevole Tullio Ferrante, dopo la scomparsa di Berlusconi in tanti si interrogano sul futuro di Forza Italia. Qual è la sua idea?

«In realtà i sondaggi registrano questa settimana una crescita del 3,5% per Forza Italia, dovuta in larga parte alla spinta emotiva legata alla perdita del nostro amato leader, ma anche alla permanente validità e unicità del suo progetto politico.

Penso che se vogliamo realmente onorare la memoria di un leader visionario e di un illuminato statista, non possiamo che andare avanti con la sua creatura politica. Il che significa procedere a realizzare i suoi programmi, le sue idee, i suoi valori. Attuare la rivoluzione liberale che ha segnato la sua discesa in campo. Faremmo un grave torto a lui ed a chi ha creduto in lui in questi 30 anni se decidessimo di smobilitare».

Quale ruolo immagina per Marta Fascina?

«La donna che ha amato e accompagnato il presidente Berlusconi sino al suo ultimo respiro, colei che è la depositaria del volere e dei sogni del Presidente, sceglierà liberamente il ruolo che vorrà assumere. È una parlamentare alla seconda legislatura, ha capacità e sensibilità politica, titoli e legittimazione per assolvere a qualsiasi incarico».

Inevitabilmente Forza Italia dovrà disegnare un nuovo modello di governance. Da cosa bisogna partire?

«Dobbiamo partire da questo trend di crescita e lavorare per consolidarlo con la buona politica che stiamo dimostrando al governo della Nazione. Per ciò che attiene la vita del partito, come da statuto, questa settimana il comitato di presidenza convocherà il Consiglio Nazionale che procederà alla nomina di un presidente pro tempore, incaricato di traghettare il partito sino al Congresso. In questo momento abbiamo bisogno di dare stabilità al partito, che è legittimamente ferito e scosso, ed al governo di cui siamo pilastro essenziale. Ora non abbiamo bisogno di cambiamenti rivoluzionari di governance, ma di gestire una transizione tanto dolorosa quanto necessaria».

Ci si interroga sul ruolo futuro della famiglia Berlusconi in Forza Italia. Si aspetta un coinvolgimento diretto o un sostegno esterno?

«La famiglia Berlusconi ha manifestato tutto il suo affetto per Forza Italia, deciderà liberamente se e come impegnarsi».

