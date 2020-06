CENTRODESTRA IN FIAMME - L'ELECTION DAY DEL 20 SETTEMBRE PER LE REGIONALI DIVENTERÀ UNA GIGANTESCA DÉBÂCLE PER LA LEGA? L'ACCORDO PER LE CANDIDATURE CHE SALVINI AVEVA SOTTOSCRITTO A OTTOBRE RISCHIA DI ESSERE UN GIGANTESCO BOOMERANG E DA TEMPO IL SUO OBIETTIVO È DI METTERE I BASTONI TRA LE RUOTE ALLA MELONI, IN CRESCITA DI CONSENSI NEI SONDAGGI. MENTRE IL BERLUSCONI EUROPEISTA, ETERODIRETTO DA GIANNI LETTA, È SEMPRE PIÙ INTENZIONATO A MOLLARE I DUE MAL-DESTRI AL LORO DESTINO