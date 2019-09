ZUCKERBERG CHIUDE I PROFILI DI CASAPOUND E FORZA NUOVA E MASSIMO FINI SI OPPONE: “FACEBOOK È UNO DEI PEGGIORI SEMINATORI DI ODIO E DI ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA, È UNA SOCIETÀ PRIVATA CHE PUÒ DARSI I REGOLAMENTI CHE VUOLE. LO STATO ITALIANO NO, DEVE SOTTOSTARE ALLA COSTITUZIONE CHE ALL' ARTICOLO 21 GARANTISCE LA LIBERTÀ DI OPINIONE E DI ESPRESSIONE. ALTRIMENTI NON DI DEMOCRAZIA SI TRATTA MA DI UN TOTALITARISMO DEMOCRATICO…”

Giovedì scorso, per presentare il mio libro Storia reazionaria del calcio. I cambiamenti della società vissuti attraverso il mondo del pallone, ho partecipato alla Festa nazionale di CasaPound che si teneva in un bell'agriturismo (il meglio della dolcezza delle colline venete) ma parecchio fuori mano e lontano da Verona dove i militanti di questo gruppo hanno una certa consistenza. Evidentemente si era ritenuto opportuno tenerli il più possibile alla larga. C'era moltissima pula. L'ambiente era misto, insieme a giovani che si tatuano da capo a piedi c'erano famigliole con bambini.

Il mio intervento si è svolto nella massima tranquillità e alla fine mi sono salutato molto cordialmente col presidente di CasaPound Gianluca Iannone. Non è la prima volta che accetto gli inviti di CasaPound, sono stato tre volte a Roma dove hanno la sede nazionale e ho potuto notare che fanno un buon lavoro sociale in aiuto alle famiglie disagiate.

Naturalmente le teste di cazzo non mancano nemmeno qui, ma quando esorbitano dalla loro ideologia e compiono atti violenti vengono giustamente messi al gabbio come ha deciso anche di recente una sentenza della Cassazione. Ma questo non vale solo per CasaPound ma per chiunque compia atti di violenza.

La targa della mia automobile è stata fotografata da agenti in borghese. Ora la mia domanda è questa. Se decidessi di aprire un profilo Facebook per i fatti miei - non ci penso neanche - incorrerei nelle sanzioni che la società di Zuckerberg ha comminato a CasaPound e Forza Nuova?

Facebook - che se vogliamo metterci nella sua ottica, che non è la nostra, è uno dei peggiori seminatori di odio e di istigazione alla violenza come la cronaca ha ampiamente dimostrato - è una società privata che può darsi i regolamenti che vuole. Lo Stato italiano no, deve sottostare alla Costituzione che all' articolo 21 garantisce la libertà di opinione e di espressione. E non per nulla sia CasaPound e Forza Nuova, i due gruppi messi fuorilegge da Facebook, si sono regolarmente presentati alle elezioni sia pur prendendo percentuali bassissime.

Per legittimare l'intervento censorio di Facebook nei confronti di CasaPound e Forza Nuova ci si è richiamati alla legge Scelba del 1952 che vieta "la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista" e che dà attuazione all' articolo XII delle "Disposizioni transitorie e finali" posposte alla Costituzione.

Sia la legge Scelba che la disposizione a cui questa legge dà attuazione avevano un senso al momento in cui furono emanate. Uscivamo da una gravissima sconfitta militare e da una sanguinosa guerra civile fra chi al fascismo si opponeva e chi il fascismo ancora difendeva. C'erano quindi ancora ferite aperte.

Ma sono passati tre quarti di secolo da allora e proprio per questo i nostri padri costituenti definirono "transitorie" quelle disposizioni e sta in re ipsa che una disposizione transitoria non può andare avanti all'infinito (altrimenti si chiamerebbe in altro modo) e prima o poi deve decadere.

Insomma queste leggi liberticide avevano un senso 75 anni fa, oggi lo hanno perso. Io voglio potermi dire fascista, anche se non credo di esserlo, è un mio diritto di libertà come è un mio diritto di libertà riconoscere le cose buone che il Fascismo pur fece ("Gli anni del consenso", De Felice) come è un altrettale diritto di libertà vederne solo il peggio. Queste sono le regole della democrazia, di ogni democrazia, dove la libertà di esprimere le proprie idee e opinioni, per quanto possano essere ritenute aberranti dalla maggioranza, è sacra. Altrimenti non di democrazia si tratta ma di un totalitarismo democratico. Che non è meno totalitario di ogni altro totalitarismo.