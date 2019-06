''L'ACCUSATRICE DI CRISTIANO RONALDO HA CAMBIATO FORO''. A PARTE L'INFELICE FRASE, ECCO PERCHÉ KATHRYN MAYORGA HA RITIRATO LA DENUNCIA CONTRO CR7 ALLA CORTE (STATALE) DI LAS VEGAS E L'HA RIPRESENTATA AL TRIBUNALE FEDERALE: IL CAMPIONE È RIUSCITO A EVITARE LA NOTIFICA DELLA CITAZIONE, E IN AMERICA SE NON VIENE CONSEGNATA ''BREVI MANU'' NON È VALIDA. A MENO CHE…

Da ''Oggi'' in edicola domani

RONALDO MAYORGA

Nel numero in edicola da domani, il settimanale OGGI ricostruisce l’intricata vicenda della denuncia per stupro mossa contro Cristiano Ronaldo da Kathryn Mayorga per fatti risalente al 2009.

Prima l’agenzia di stampa Bloomberg ha sostenuto che Kathryn Mayorga avesse ritirato la denuncia contro Cristiano Ronaldo. In seguito si è appurato che il caso è passato dalla Corte della Contea di Clark alla Corte federale, sempre a Las Vegas. Ma cosa ha indotto i legali della ragazza a cambiare foro? OGGI lo spiega anche in base alla ricostruzione del primo giornale che diede la clamorosa notizia, il tedesco Der Spiegel: si tratta di una mossa dei legali della ragazza per impedire che scadano i termini per notificare l’atto di citazione.

E perché tanta difficoltà? Semplice: il calciatore è finora riuscito a sfuggire alla consegna dell’atto, sia negli Stati Uniti sia a Torino, nonostante il lavoro di due società specializzate.

CR7 Kathryn Mayorga

Dichiara l’avvocato della ragazza, Leslie Stovall: «Se dimostrerò di non aver potuto raggiungere CR7, chiederò una via alternativa per informarlo della citazione».

cristiano ronaldo cristiano ronaldo kathryn mayorga 1 CR7 Kathryn Mayorga leslie stovall-legale mayorga CR7 Kathryn Mayorga mayorga