Sul ''Corriere dello Sport'' viene pubblicata questa lettera di un lettore, Salvo da Bologna:

“Salve signor Italo, godo (si può dire?) nel vedere la grande Inter surclassata dal Barcellona B che ha fatto vedere come si gioca a pallone a quell’esaurito del suo allenatore. Poi sentire i due telecronisti che continuavano a rimarcare le assenze di Barella e Sensi! Va bene che per salvare la pagnotta (stipendio) si può dire di tutto, però un po’ di onestà non guasterebbe! Giocavano contro il Barcellona B!

Dimenticavo, non sono tifoso della Juve né di altre squadre di prima fascia, ma tifoso del Bologna, però contesto questa beatificazione di Conte che nella sua carriera, nonostante le vittorie, non ha mai fatto vedere un bel gioco. Tra l’altro si è lamentato della campagna acquisti ma mi sembra che l’Inter abbia speso oltre 150 milioni (vedi Lukaku, Sensi, Barella, Lazaro, Sanchez, Godin etc.) praticamente più di ogni altra squadra italiana. Ma poi se non batti lo Slavia e perdi con il Borussia Dortmund che pretendi?”.

Italo Cucci risponde:

“Alla sua cattiveria aggiungo la mia che son disposto a far diventare tormentone: quando confesseranno, dirigenti (anche amici…) e tifosi dell’Inter che senza Icardi hanno buttato via la Champions… e forse anche il resto? Slogan: NO ICARDI, NO PARTY”.

2. LA POLEMICA: L'INTER CANCELLA LA CONFERENZA STAMPA, CONTE FURIOSO, PISTOCCHI E ALTRI IPOTIZZANO CHE IL LETTORE NON ESISTA E SIA UNA DI QUELLE LETTERE CHE NEI GIORNALI ''SI MANDANO DA SOLI'' PER SCRIVERE COSE CHE ALTRIMENTI NON POTREBBERO

Vie legali contro Corriere dello Sport

Nel finale inevitabilmente si tocca l'argomento della mancata conferenza stampa. Conte è una furia: "C'è stata una mancanza di rispetto nei nostri confronti, ed è assurdo che l'USSI chieda le mie scuse. Si devono vergognare: mancano di rispetto e dovrei chiedere scusa io?". Poi l'annuncio che la società ricorrerà alle vie legali nei confronti del Corriere dello Sport per il caso della lettera di un tifoso mandata alla redazione e pubblicata con risposta, altrettanto colorita, di Italo Cucci: "Tutto è in mano ad un avvocato. Stiamo vedendo se questa mail è vera. La scelta non è stata mia ma dell'Inter.

Se si vuol mandare un esempio non puoi selezionare, è la categoria intera a dover capire che non deve mancare di rispetto. Non puoi prendere il singolo, mandi il segnale generale e recepiscono tutti. In molti forse non sono abituati a gestire le persone, gestiscono solo se stessi". Infine l'attacco al giornale romano: "Un giorno facciamo il titolo sul razzismo (il contestatissimo 'Black Friday' alla vigilia di Inter-Roma, ndr) e tutto il mondo ride, poi anticipiamo la conferenza di Mihajlovic, ora questo nuovo caso. Bisogna porre un freno. Mi dispiace: chi ha la penna non può ammazzare le persone".

3. LA REPLICA DI CUCCI: ''CERTO CHE 'SALVO' ESISTE, NON HO PUBBLICATO IL NOME INTERO PER EVITARGLI LA SHITSTORM. TREMO PER MAROTTA E PER CONTE CHE PER CONSOLARSI DELL’EUROPA PERDUTA SI BUTTANO FRA LE BRACCIA DI PISTOCCHI E DELLA BERTAGNA

Dal ''Corriere dello Sport''

Cominciamo da Pistocchi. Fa fino. Uno fiorito alla Fiorita. Si rivolge all’Ordine dei Giornalisti, avendo a suo tempo trovato chi ce l’ha infilato, per chiedere di me, della lettera “sospetta”. Non conosce la regola fondamentale di questo mestiere: controllare la notizia. Avendomi chissà quante volte nominato invano, nel suo piccolo, bastava che mi telefonasse e gli avrei detto - e dimostrato, ché adesso fanno tutti gli ispettori - che il lettore Salvo esiste. Amen. No. Lui dà lezioni di giornalismo, vuole un attimo di notorietà. E l’accontento. Anche se ha dato lo spunto ad altri falsificatori e potrei beccarlo in castagna. E così accontento anche la Bertagna che finalmente ha un bel pezzo sul giornale.

Il commento al comunicato dell'Inter

Ma il comunicato dell’Inter, il silenzio stampa globale per far capire agli altri quanto son cattivo io dove lo mettiamo? Nella storia, come quello della Nazionale 1982, o nella cronaca di un qualsiasi giorno del 2019, quando fa comodo sollevare un polverone dopo una dolorosissima sconfitta che si vorrebbe prontamente dimenticata? Sì, la birichinata l’ho fatta, Icardi ce l’hanno sullo stomaco.

Ma tremo per Marotta e per Conte che per consolarsi dell’Europa perduta si buttano fra le braccia di Pistocchi e della Bertagna, ignorando - come il romagnazzo - il sottoscritto loro cantore al quale rivolgersi con una telefonata di protesta, una richiesta di scuse, quel che ti viene in mente, visto che quel Cucci lì in passato - anche recentissimo - ha scritto e detto tante parole buone... In Romagna si dice che gli amici si riconoscono nel bisogno. Il detto ha anche una versione volgare. Questa. Buon campionato, ex amici.

