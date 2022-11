C'E' DEL MARCIO, MA NON CALCIO, IN DANIMARCA - FRANCIA E AUSTRALIA PASSANO AGLI OTTAVI DI FINALE - I "SOCCEROOS" BATTONO LA DANIMARCA, UNO DEI GRANDI FLOP DI QUESTO MONDIALE, E ACCEDONO AGLI OTTAVI PER LA SECONDA VOLTA NELLA STORIA - I "BLEUS" PERDONO CONTRO LA TUNISIA MA RESTANO PRIMI NEL GIRONE: ORA POTREBBERO INCONTRARE L'ARGENTINA…

1. IMPRESA AUSTRALIA: BATTE LA DANIMARCA E VOLA AGLI OTTAVI!

Da www.calciomercato.com

Impresa Australia in Qatar, vola agli ottavi dei Mondiali: i Socceroos battono 1-0 la Danimarca grazie alla stoccata di Leckie e chiudono il gruppo D secondi alle spalle della Francia (pari a 6 punti, Bleus primi per differenza reti). Fa festa la nazionale australiana, che supera il girone mondiale per la seconda volta nella sua storia: la prima nel 2006 in Germania, nell'edizione vinta dall'Italia oggi assente. Agli ottavi affronterà la prima del gruppo C (quello di Arabia Saudita, Argentina, Messico e Polonia).

LA PARTITA

Hjulmand punta su Braithwaite dal 1' e la Danimarca parte forte, creando nei primi 20' tre occasioni da rete: prima con Braithwaite stesso che non arriva sul pallone, poi con Jensen e Maehle ma in entrambi i casi è attento Ryan. L'Australia di Arnold fatica a reagire e solo Duke nel finale di tempo riesce a farsi pericoloso dalle parti di Schmeichel. Si va all'intervallo sullo 0-0, la ripresa inizia con due cambi (Baccus al posto di Goodwin per i Socceroos, Bah per Kristensen negli scandinavi).

Gli australiani cominciano a salire di intensità e all'ora di gioco piazzano il colpo: Leckie si libera bene in area, calcia con il sinistro e trafigge Schmeichel per un gol pesantissimo. La Danimarca prova il tutto per tutto mandando in campo anche Cornelius (in precedenza Damsgaard e Dolberg), ma è Bah a costruire il pericolo più grande sfiorando il palo. Nel finale assedio che porta anche Schmeichel in area avversaria, di Dolberg e Cornelius. Il muro dei Socceroos resiste: l'Australia vince e si regala gli ottavi.

2. LA TUNISIA VINCE MA NON BASTA: 1-0 ALLA FRANCIA, MA È ELIMINATA DAI MONDIALI

Da www.calciomercato.com

La Tunisia va a un passo dall'impresa, ma la vittoria per 1-0 trovata quasi insperatamente contro le riserve della Francia alla fine non basta per il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2021.

La vittoria dell'Australia contro la Danimarca ha infatti spento sul nascere l'esultanza dei ragazzi di Kadri, autori di una gara comunque clamorosa, vinta grazie al gol di Khazri nella ripresa che ha illuso purtroppo soltanto per pochi minuti i tifosi tunisini presenti all'Education City Stadium di Al Rayyan.

La Tunisia festeggia comunque, anche se mastica amaro, perché, anche grazie al clamoroso gol annullato a Griezmann nel finale, Le aquile di Cartagine si assicurano la prima vittoria ai Mondiali della propria storia in 4 edizioni.

