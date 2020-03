''IL MONDO SI FERMA E NOI NO, IL DENARO È IL RE" - L’AMAREZZA DEL PLURICAMPIONE DEL MONDO LEWIS HAMILTON ALLA VIGILIA DEL GP D’AUSTRALIA – UN MEMBRO DELLA MCLAREN POSITIVO AL CORONAVIRUS, IL TEAM NON PARTECIPERA’ AL GRAN PREMIO MA IL 'CIRCUS' VA AVANTI. HAMILTON: "PER ME È SCIOCCANTE. LA NBA È STATA SOSPESA, MENTRE NOI CONTINUIAMO AD ANDARE AVANTI" - VETTEL: "PRONTI A TIRARE IL FRENO"

Da repubblica.it

hamilton 7

Il Team McLaren non parteciperà al Gp d'Australia, gara di apertura del mondiali di Formula 1, avendo la conferma di una positività al coronavirus di un componente dello staff. In una nota ufficiale, la McLaren annuncia che tutta la squadra presente a Melbourne osserverà da ora un periodo di quarantena e che la decisione di ritirarsi dal Gp è stata presa a salvaguardia di tutti gli altri team e degli spettatori.

hamilton 100

"The show must go on", nonostante tutto. Il Coronavirus non ferma la gara inaugurale del mondiale di Formula 1 in programma questo weekend a Melbourne, in Australia. Nonostante i timori di un contagio dopo i casi sospetti, poi messi in isolamento, di un membro della McLaren e due della Haas (avevano sintomi e febbre in pista), il Circus resta in piedi tra dubbi e timori. Il pluri-campione in carica Lewis Hamilton si è mostrato scocciato per la decisione della F1 di continuare come se nulla fosse, compresa la consueta conferenza stampa del giovedì. "Per me è scioccante il fatto che siamo tutti seduti in questa stanza. La NBA si è fermata, la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re".

hamilton

"Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui, - ha detto il campione britannico - è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante stare qui. Ci sono molti fan in pista già oggi. Sembra che il resto del mondo stia reagendo, probabilmente un po' in ritardo, stamattina abbiamo sentito Trump chiudere i confini dall'Europa agli Stati Uniti. La NBA viene sospesa e noi, invece, siamo qui. Io posso solo invitare tutti a osservare le maggiori precauzioni possibili, cosa che non ho visto fare arrivando in pista: sembrava una giornata normale, spero solo che dopo il weekend non arrivino brutte notizie".

leclerc hamilton

I piloti della F1 sono comunque pronti a "tirare il freno a mano" se la situazione dovesse peggiorare, avverte Sebastian Vettel. "Spero che altri siano d'accordo, e speriamo che non si arrivi a questo, ma se dovesse succedere sicuramente tirerei il freno a mano", ha detto il tedesco della Ferrari. "Siamo un gruppo di 20 piloti, ci siamo riuniti negli ultimi anni per varie circostanze - ha sottolineato Vettel - e penso che avremo una opinione comune su grandi decisioni come questa. Credo che saremmo abbastanza maturi per prenderci cura di noi stessi e 'tirare il freno a mano'".

vettel hamilton 1 hamilton hamilton montecarlo hamilton montecarlo hamilton 99