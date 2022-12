13 dic 2022 10:30

L'ARGENTINA PREPARA UN "PIANO MARCIO" PER LA SEMIFINALE: L'ALLARME DEI GIORNALI DI ZAGABRIA CHE RIVELANO I MIND GAMES DI MESSI E COMPAGNI PER ARRIVARE IN FINALE: INSULTI, TRASH TALKING E PROVOCAZIONI (TIPO “HO DORMITO CON TUA MOGLIE”) PER FAR SALTARE I NERVI A QUALCHE CALCIATORE CROATO E SFRUTTARE LA SUPERIORITÀ NUMERICA DOPO UN'ESPULSIONE – I “KILLER” DELL’ALBICELESTE OTAMENDI E LISANDRO SONO PRONTI AD AIZZARE LA CANEA IN CAMPO…