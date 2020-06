L'ATTACCANTE DELLA SPAL ANDREA PETAGNA HA PAGATO 600 DOLLARI PER IL VIDEO DI DENNIS RODMAN? UN SITO SPECIALIZZATO PROMUOVE FILMATI PERSONALIZZATI DI VARIE CELEBRITÀ. QUELLO DELLA LEGGENDA DELL'NBA COSTA 522 EURO - BIASIN TWEET: "NUOVA TENDENZA. SPENDERE SOLDI PER RICEVERE UNA VIDEO-DEDICA DA UNO FAMOSO CHE TI SPEDISCE UNA VIDEO-DEDICA SOLO PERCHÉ GLI DAI I TUOI SOLDI. E POI VANTARTENE CON GLI AMICI. C'È DELLA TRISTEZZA IN TUTTO CIÒ" – VIDEO

Da ilnapolista.it

Tutti noi oggi ci siamo chiesti come fosse possibile che Dennis Rodman – ex stella Nba, personaggione enorme, ci servirebbero 20mila battute per raccontarlo in maniera stringata – avesse inviato un video di saluti a Petagna (con tanto di risposta del centravanti ormai del Napoli). Su Twitter hanno la risposta. Petagna avrebbe pagato. Ora non sappiamo se sia vero, continuiamo a credere di no. Ma sul social network non hanno dubbi.

Zach Lowy@ZachLowy

1) Andrea Petagna pays $600 for a personalized video from Dennis Rodman

2) Rodman refers to the SPAL striker as “honey,” perhaps mistakening him for a woman

Just when you think 2020 couldn’t get any weirder, June throws another curve ball at you.

Allora, vi spiego la buffonata di Petagna: c'è un sito dove pagando si può avere un cameo di una serie di vip e giocatori. Tra questi c'è anche il mitico Dennis Rodman. https://www.cameo.com/dennisrodman Basta pagare 600 dollari. La figura da scemo invece non ha prezzo!

BIASIN TWEET

Nuova tendenza: spendere soldi per ricevere una video-dedica da uno famoso che ti spedisce una video-dedica solo perché gli dai i tuoi soldi.

E poi vantartene con gli amici.

C'è della tristezza in tutto ciò.

