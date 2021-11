L'AVEVA CAPITO ANCHE BUFFON CHE LA JUVE ERA BOLLITA - IL PORTIERE A "SKY SPORT": "LA PARABOLA DISCENDENTE ERA GIÀ EVIDENTE. MA I GIOCATORI SONO TRA I PRIMI DUE-TRE DEL CAMPIONATO" (QUINDI È COLPA DI ALLEGRI?) - STOCCATA ALLO SPOGLIATOIO: "TUTTI I CICLI FINISCONO, CHIELLINI E BONUCCI ANDREBBERO CLONATI. MA AI MIEI TEMPI C'ERANO ANCHE KHEDIRA, MANDZUKIC, TEVEZ... OGGI? CHIESA PUÒ DIVENTARE UN SIMBOLO..." (NESSUNA CITAZIONE PER IL CAPITANO DYBALA) - VIDEO

"È impensabile che l'Italia possa fare 12 anni senza mondiali, bisogna mettere nelle condizioni il ct e i ragazzi di superare il playoff. Juve? La parabola discendente era già evidente, però è anche vero che con l'arrivo di un tecnico come Allegri si pensava riuscisse a trovare la quadra giusta.

Se devo prendere individualmente i giocatori della Juve sono tra i primi due-tre del campionato, non li vedo inferiori a quelli di Milan, Inter o Napoli, bisogna vedere se insieme riescono a fare squadra e gruppo". Sono le parole di Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 contro il Como.

Buffon ha poi aggiunto, sempre sulla Juve: "Io penso che gente come Chiellini e Bonucci andrebbero clonati, ne ho incontrati pochi come loro, o Barzagli. Tutti i cicli finiscono e per far ripartire qualcosa di vincente ci vuole tempo. La Juve in questi nove anni ha fatto qualcosa di clamoroso, era impensabile che continuasse così per 20 anni. Bisogna ricostruire la base, Chiesa ad esempio è uno di quei giocatori che può diventare un simbolo ma ce ne sono anche altri, ripeto serve tempo".

Buffon: "Mi è toccato sentire due pappagalli..."

Buffon ha dichiarato: "Ho sempre giocato per i tifosi. Sono lontano, mi pare, dal non essere un pararigori, ma bisogna stare zitti e lavorare. La vita ti dà sempre modo di rifarti. Dopo Lecce, quando perdevamo 4-0 a fine primo tempo, mi è toccato sentire due pappagalli chiedere perché Buffon non abbia smesso. Dovrei smettere perché un tempo è andato male e tutte le altre partite non hanno valore?".

