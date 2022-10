19 ott 2022 12:46

L'EFFETTO DI UN "TRADIMENTO": UN GRANDE AMORE DIVENTA GRANDE LIVORE - IL NAPOLI PUBBLICA UN VIDEO SUI SOCIAL PER OMAGGIARE GONZALO HIGUAIN, CHE HA APPENA ANNUNCIATO IL RITIRO DAL CALCIO GIOCATO, MA I SUPPORTER PARTENOPEI S'INFURIANO: "OMM 'E MERD" - MOLTI SONO ANCORA FERITI DAL TRASFERIMENTO DEL "PIPITA" ALLA JUVENTUS NELL'ESTATE DEL 2016, NONOSTANTE I 91 GOL SEGNATI IN 146 PRESENZE E IL RECORD ASSOLUTO DI GOL IN UNA SOLA STAGIONE IN SERIE A… - VIDEO