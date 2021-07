15 lug 2021 18:58

L'EUROPEO NON È LA CONQUISTA PIÙ INCREDIBILE DELL'ESTATE DI VERRATTI - COLPACCIO DI MARCOLINO: SI SPOSA LA SPAZIALE MODELLA FRANCESE DI ORIGINE MAGREBINA JESSICA AIDI, CON CUI STA DA DUE ANNI - IL CENTROCAMPISTA DEL PSG HA DIVORZIATO NEL 2019 DA LAURA ZAZZARA, MADRE DEI SUOI FIGLI - CON JESSICA IL COLPO DI FULMINE ARRIVÒ QUANDO LAVORAVA COME CAMERIERA IN UN RISTORANTE DI LUSSO: L'AZZURRO HA LASCIATO TUTTO PER LEI (E TE CREDO)