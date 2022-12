18 dic 2022 19:52

E' FINITA! 'GANAMOS!' 'GRACIAS PULGA MESSI!' – PARTONO I FESTEGGIAMENTI IN ARGENTINA IN ARGENTINA PER LA VITTORIA DELLA COPPA DEL MONDO DA PARTE DELLA SELECCION - A BUENOS AIRES LA GENTE SCOPPIA IN LACRIME IN STRADA – LA PREMIAZIONE: ENZO FERNANDEZ MIGLIOR GIOVANE EMILIANO MARTINEZ MIGLIOR PORTIERE, MBAPPE CAPOCANNONIERE E MESSI MIGLIOR GIOCATORE… - VIDEO