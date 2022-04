E' GIUSTO FERMARSI O L'AVVERSARIO SI ONORA IMPEGNANDOSI FINO ALLA FINE? LA PARTITA DI CALCIO TRA RAGAZZINI FINITA 40-0 A NUORO DIVENTA UN CASO, LA FIGC PRONTA AD APRIRE UN'INDAGINE - “SI ORGANIZZANO I TORNEI GIOVANILI E SI APRONO SCUOLE CALCIO PER EDUCARE I GIOVANI AL RISPETTO”. E TRA I RAGAZZINI SCONFITTI C'È CHI NON VUOLE PIÙ GIOCARE: “LO SPORT È GIOIA, NON UMILIAZIONE”

Fanum Orosei-La Caletta 40-0. Questo il clamoroso risultato di una gara giocata tra giovanissimi a Nuoro. Un punteggio che ha generato l'ira della Figc locale e che potrebbe presto essere oggetto d'inchiesta da parte della Procura federale.

Doveva essere una semplice partita tra ragazzi, come se ne vedono tante in tutta Italia, è finita con una pesante umiliazione. Il Fanum Orosei ha battuto La Caletta per 40 reti a 0. La squadra ospite, con due anni in meno rispetto alla squadra di casa, ha giocato anche in 10. Alla Fanum Orosei servivano almeno 35 reti per conquistare il primo posto in classifica, ne sono arrivate 40. La gara ha generato indignazione presso la Figc della Sardegna.

Quanto accaduto tra Fanum Orosei e La Caletta è finito nell'occhio del ciclone, causando l'indignazione della Figc locale: "Non si può accettare una cosa del genere. Si aprono le scuole di calcio, si organizzano i tornei giovanili per educare i giovani al rispetto. Non per umiliarli".

Anche a livello regionale, c'è stata una dura condanna. Così il presidente Gianni Cadoni, che vuole vederci chiaro: "Dovranno dare spiegazioni convincenti per evitare pesanti provvedimenti. È gravissimo quello che è successo, va contro la normalità del calcio. Lo sport a questo livello deve andare oltre il risultato, va vissuto in modo ludico. Rispetto, divertimento e cultura devono stare al primo posto. Su questa storia è necessario fare chiarezza".

