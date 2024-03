L'IA NEL PALLONE - I RICERCATORI DI "GOOGLE DEEPMIND" HANNO STUDIATO IL GOL DI DIVOCK ORIGI, SEGNATO NELLA SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DEL 2019 TRA LIVERPOOL E BARCELLONA, PER SCOPRIRE QUALE SIA IL CALCIO D'ANGOLO "PERFETTO" - GRAZIE ALL'ANALISI DI QUELL'AZIONE E DI ALTRI MIGLIAIA DI CALCI D'ANGOLO BATTUTI DAI "REDS", GLI SCIENZIATI HANNO CREATO "TACTIC AI", UN PROGRAMMA CHE AIUTERA' GLI ALLENATORI E I LORO STAFF… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Pier Luigi Pisa per “la Repubblica”

Per far venire i brividi a un tifoso del Liverpool è sufficiente pronunciare quattro parole: “Corner battuto velocemente… Origi!!!”. […] il gol che ha permesso al club inglese di accedere alla finale di Champions League, poi vinta, del 2019. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto rapidamente da Trent Alexander- Arnold, l’attaccante belga Divock Origi, ha colto di sorpresa la difesa del Barcellona segnando al 78’ il 4-0 che ha permesso al Liverpool di ribaltare clamorosamente la sconfitta rimediata all’andata (3-0).

Non è un caso, insomma, se Google DeepMind, uno dei laboratori di ricerca sull’intelligenza artificiale più avanzati al mondo, ha scelto i Reds per fare dei corner una scienza perfetta. Il risultato di questa collaborazione, iniziata tre anni fa, è uno strumento chiamato “TacticAI” che è in grado di studiare i calci d’angolo battuti in passato e, sulla base di quanto appreso, suggerire quali posizioni dovranno assumere i calciatori in futuro per avere più possibilità di segnare o di impedire un gol.

[…] Grazie a questo addestramento, l’intelligenza artificiale ha imparato a fornire consigli accurati sugli schemi da adottare in fase di attacco e difesa. Al punto da superare le strategie umane. Sulla base del posizionamento dei calciatori, poco prima di un calcio d’angolo, Tactic AI è stata in grado di dare consigli che gli esperti in carne e ossa del Liverpool hanno ritenuto migliori degli schemi esistenti nel novanta per cento dei casi.

[…]TacticAI, insomma, punta a incrementare un tipo di marcatura che non è molto frequente: nella stagione 22/23 di Premier League solo il 13,9 per cento dei gol segnati complessivamente è nato da una bandierina. Da tempo, ormai, il calcio — e più in generale lo sport — non è più una questione di solo talento.

[…] Ma chissà se una macchina sarà davvero in grado di replicare, in futuro, quel corner che Trent Alexander- Arnold ha battuto contro il Barcellona, con la finta di allontanarsi e poi il passaggio repentino al compagno Origi, freddo nello sfruttare l’assist . «È stato puro istinto» ha raccontato il calciatore inglese. Qualcosa che all’IA non si può insegnare.