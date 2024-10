L'IDEONA ANTI-PEZZOTTO DI DAZN - IL 29 OTTOBRE LA PIATTAFORMA TRASMETTERA' GRATUITAMENTE MILAN-NAPOLI: È LA PRIMA PARTITA DI SERIE A VISIBILE "IN CHIARO" DOPO 28 ANNI (MA PER VEDERLA GLI UTENTI SARANNO COSTRETTI A REGISTRARSI A DAZN) - L'ULTIMA PARTITA VISIBILE GRATUITAMENTE RISALE AL 13 APRILE 1996 (JUVENTUS-SAMPDORIA) - L'ATTACCO, DI QUALCHE SETTIMANA FA, DEL PRESIDENTE DEL NAPOLI DE LAURENTIIS: "LA SERIE A HA 25 MILIONI DI TIFOSI MA HA ACCESSI INCONCEPIBILI SULLE PIATTAFORME CHE TRASMETTONO LE PARTITE...."

ARTICOLI CORRELATI

dazn

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - La Serie A torna a offrire la possibilità di vedere partite in chiaro. Milan-Napoli, annuncia Dazn, sarà trasmessa gratuitamente il 29 ottobre alle 20:45 sulla piattaforma digitale che detiene i diritti tv della massima serie. L'ultima partita visibile gratuitamente risale ad un Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996. Dazn con l'anticipo del 10mo turno offre la prima di cinque partite gratuite a stagione all'interno del pacchetto "Try and buy".

DAZN

"Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un'opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande", afferma Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

"La decima giornata del massimo campionato sta per riscrivere la storia del calcio" italiano, annuncia Dazn. La trasmissione in chiaro di Milan-Napoli, anticipo della 10/a di A martedi' 29 ottobre alle 20.45 (si tratta del primo turno infrasettimanale della stagione) e' definita una "svolta storica" dalla piattaforma che detiene i diritti del massimo campionato, e "un'opportunità che rientra nel pacchetto "try and buy" dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione".

DAZN

Dazn "schierera" una squadra composta da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni alla telecronaca, insieme a Diletta Leotta in collegamento dal campo a partire dalle 19:45 per le analisi del prepartita e le interviste a fine gara; a Serie A Show nel postpartita Giorgia Rossi alla conduzione insieme all'allenatore della nazionale italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco, super ospite in studio, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara.

Dazn fa inoltre sapere che per seguire la partita i tifosi dovranno inserire su computer la propria email su Dazn.com/home, o dalla Smart tv aprire l'app Dazn, cliccare su 'Guarda Gratis', inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire l'e-mail. La visione in diretta di Milan-Napoli da parte di account Dazn gratuiti senza abbonamento "sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti", e l'indicazione di Dazn e' dunque di registrasi il prima possibile.