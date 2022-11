L'INFLAZIONE COLPISCE ANCHE IL “BUEN RETIRO” DI CR7 – LA MAXI PROPRIETÀ DEL CAMPIONE PORTOGHESE A QUINTA DA MARINHA, COSTERÀ LA BELLEZZA DI 21 MILIONI DI EURO: SARÀ LA CASA PIÙ COSTOSA DI TUTTO IL PORTOGALLO – LA DIMORA, CHE SI ESTENDE SU QUASI 3MILA METRI QUADRATI, SAREBBE DOVUTA COSTARE CIRCA 11MILIONI, MA IL RINCARO DEI MATERIALI HA FATTO SCHIZZARE IL PREZZO – CERTO, NON AIUTA IL FATTO CHE RONALDO ABBIA VOLUTO I RUBINETTI IN ORO MASSICCIO E UN MURALE DI LOUIS VUITTON FATTO SU MISURA...

cristiano ronaldo 4

Se in campo Cristiano Ronaldo sta attraversando il periodo più difficile della carriera, con il ritorno al Manchester United nell’estate 2021 — dicendo addio alla Juventus — negli affari sta dando tutto se stesso come nei tempi migliori. Non smette, infatti, di aumentare il patrimonio immobiliare dell’attaccante: CR7 ha acquistato la villa più costosa di tutto il Portogallo. I lavori sono in corso e la grande opera sarà terminata, varrà la bellezza di 21 milioni di euro. Insomma, una dimora degna del fuoriclasse portoghese, atteso con la sua Nazionale al Mondiale in Qatar, al via domenica 20 novembre.

PISCINA COPERTA E SCOPERTA

la villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 2

Una mega villa, se non di più. Ben 2.720 metri quadri suddivisi su tre livelli: curatissimi giardini, piscina coperta, piscina scoperta, palestra e campo da tennis. In queste settimane è in fase di ristrutturazione. Si trova nell’area di Quinta Marinha, nella regione di Cascais, poco distante da Lisbona. Finita? Macché. La nuova proprietà dispone di un enorme garage dove il portoghese potrà riporre la sua vasta e costosissima collezione di auto.

LA LOCATION

la villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 1

La mega villa si trova a Quinta da Marinha, uno degli sviluppi più lussuosi della riviera portoghese, affacciato sull’Oceano Atlantico a Cabo da Roca. Il centro storico di Cascais dista appena quattro chilometri e mezzo dall’urbanizzazione e la zona ha anche campi da golf e un centro ippico. E proprio vicino al «Golfe Oitavos Dunes». il più famoso del Paese, vivrà la stella portoghese con la sua famiglia. L'Oceano dista appena seicento metri, la dolce collina

la villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 3

LO SPAZIO PER GLI AMICI

Una vera reggia nella quale Cristiano Ronaldo non avrà problemi a ospitare la sua numerosa famiglia e i suoi amici. La mega villa dispone anche di due case adiacenti. La notizia della definizione dell’acquisto della nuova proprietà, i cui lavori di ristrutturazione termineranno nel 2023, sta alimentando le voci in Portogallo che vorrebbero CR7 sulla via del ritorno in patria al termine della prossima stagione. E in effetti lo Sporting Lisbona ci sta pensando.

la villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 5

I RUBINETTI D’ORO

La villa sarà piena di dettagli come i rubinetti in oro massiccio, marmo italiano e persino un murale di Louis Vuitton che è stato progettato su misura per Cristiano Ronaldo e famiglia.

la villa di cristiano ronaldo a quinta da marinha 4

IL RINCARO DEI MATERIALI

Per i lavori di ristrutturazione il preventivo era di 11,7 milioni di euro, ma la stima delle spese sembra aver già raggiunto il costo di 19,8 milioni. La differenza è rappresentata da un generale aumento dei prezzi dei materiali importati, ricercati e scelti dal campione. Si tratta di materie prime ora molto più costose rispetto a undici mesi fa non solo in Portogallo, ma anche nel resto d’Europa, anche per via di quanto sta accadendo in Ucraina.

