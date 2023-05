L'INGHILTERRA AI PIEDI DI DE ZERBI - IL CALCIO BRITANNICO È PAZZO DELL'ALLENATORE DEL BRIGHTON, CHE HA CENTRATO LA PRIMA QUALIFICAZIONE EUROPEA NELLA STORIA DEI "SEAGULLS" ED È ARRIVATO DAVANTI AL SUO PREDECESSORE GRAHAM POTTER (CHE HA SCELTO IL CHELSEA A STAGIONE IN CORSO) - L'ELOGIO DI GUARDIOLA: "E' UN GENIO. UNO DEI MANAGER PIÙ INFLUENTI DEGLI ULTIMI VENT'ANNI" - IL TECNICO BRESCIANO STA ATTIRANDO L'ATTENZIONE DELLE "BIG" EUROPEE E C'È CHI SOSTIENE CHE POSSA ESSERE L'EREDE DI PEP AL MANCHESTER CITY… - VIDEO

Roberto De Zerbi: One of the most influential managers of the last 20 years, says Pep Guardiola. ? ? @footballdaily pic.twitter.com/FYmLhzZdrr — City Xtra (@City_Xtra) May 23, 2023

Estratto dell'articolo di Stefano Boldrini per “il Messaggero”

ROBERTO DE ZERBI

Viene da sorridere a ripensare alle parole spese da Graeme Souness, […] quando il Brighton annunciò l'arrivo di Roberto De Zerbi in Premier: «Non conosce la realtà inglese, non ha un curriculum importante, rischia di fare una brutta figura». Cronaca di otto mesi fa: De Zerbi ha trascinato i Seagulls, i Gabbiani, ad una storica qualificazione in Europa League ed è in corsa per il premio di manager della stagione. […]

E' indicativo dare un'occhiata alle statistiche pro Brighton: 20 tiri complessivi contro 13, 7 a 4 nelle conclusioni in porta, 5-1 negli angoli. Solo il possesso è stato a favore del City: il 60%. Ma anche questo dato illustra il calcio di De Zerbi, definito da Pep Guardiola «uno dei manager più influenti degli ultimi vent'anni. Non esiste una squadra al mondo capace di mostrare il suo football. E' un genio». […]

ROBERTO DE ZERBI

LA STANDING OVATION

Mercoledì, lo stadio Amex ha regalato una standing ovation a Roberto. Il suo calcio ha raggiunto picchi di grande bellezza in diverse partite: il biglietto da visita fu il 3-3 il 1° ottobre all'Anfield, contro un Liverpool letteralmente colto di sorpresa dall'impatto di De Zerbi in un gruppo cresciuto negli anni grazie all'impegno di Graham Potter. Il Brighton di Roberto è migliorato mese dopo mese, […] ha modificato alcune pedine e non si è spaventato quando Trossard ha fatto i capricci: il belga è stato ceduto all'Arsenal e il Brighton non ha perso colpi. […]

POSSESSO SUL FILO DEL RASOIO

roberto de zerbi

Il Guardian, il quotidiano inglese più liberal e più curioso della realtà internazionale, il 10 marzo pubblicò un articolo così intitolato: «De Zerbi sta cambiando le tattiche del calcio con il suo possesso veloce e sul filo del rasoio?». Il Telegraph ieri ha suggerito una pista suggestiva: «Un giorno Guardiola lascerà il Manchester City e quel giorno il miglior allenatore possibile per sostituirlo è Roberto De Zerbi».

roberto de zerbi

Di sicuro, l'esperienza in Premier ha alzato notevolmente le quotazioni del tecnico italiano. I tifosi del Brighton lo adorano e temono di perderlo. Prima o poi accadrà, ma serviva questo bresciano di 43 anni, giramondo e spirito libero, per far volare i gabbiani in Europa.

