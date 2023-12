L'INTER SENZA LAUTARO SI GIOCA MEZZO SCUDETTO - CON UNA VITTORIA CONTRO IL GENOA (STASERA ALLE 20:45), I NERAZZURRI SARANNO CAMPIONI D'INVERNO - MA NON SARÀ UN COMPITO FACILE: QUEST'ANNO A MARASSI SONO USCITE CON I 3 PUNTI SOLO LA FIORENTINA E IL MILAN - LA SFIDA SI DECIDERÀ TUTTA IN ATTACCO: AI NERAZZURRI MANCA LAUTARO, IL "GRIFONE" RITROVA RETEGUI E MESSIAS...

simone inzaghi 3

Estratto dell'articolo di Paolo Tomaselli per il Corriere della Sera

I quattro punti che separano Inter e Juventus a due giornate dalla fine del girone di andata sono frutto dei pareggi bianconeri a Bergamo ea Genova, dato che per il resto entrambe hanno pareggiato con il Bologna e perso con il Sassuolo.

mateo retegui alberto gilardino

Inzaghi in casa dell'Atalanta ha vinto con una delle partite più convincenti viste fin qui e oggi ci prova anche a Marassi, da dove sono uscite con i tre punti solo la Fiorentina alla prima di campionato e il Milan a inizio ottobre: […] senza contare che oggi per la prima volta avrà tutti i suoi quattro attaccanti a disposizione, compreso l'azzurro Retegui, […]

Inzaghi dopo cinque partite consecutive stavolta gioca prima della Juventus, deve fare a meno di Lautaro per la seconda gara di fila […] Con un'altra vittoria lo scudetto d'inverno sarà nerazzurro, ma il momento è particolare, se si considera che è dal febbraio 2020 che Lautaro non saltava due partite di fila (in quel caso per squalifica): superare di slancio questo snodo senza il totem argentino, significherebbe compattare ulteriormente un gruppo che in estate ha comunque cambiato dodici giocatori, […]

inter bologna lautaro

Dopo il rientro di Pavard e De Vrij, tocca a Dumfries tornare in panchina, segno che l'emergenza in difesa è terminata, almeno a destra visto che a sinistra Dimarco è ancora out. Se poi quello che era considerato un potenziale punto interrogativo, ovvero il tedesco Bisseck, fa gol e gioca con la personalità mostrata nelle ultime due uscite, allora per Inzaghi diventa tutto più semplice: il difensore arrivato dai danesi dell'Arhus è favorito per giocare a Marassi, ma è in ballottaggio con Pavard. Il Genoa, primo avversario del ciclo interista di Inzaghi, è reduce dal pareggio con la Juve e dalla vittoria in casa del Sassuolo e fin qui non ha mai fatto tre risultati utili di fila. […] Un menù di fine anno abbastanza tosto, che l'Inter non vuole ritrovarsi sullo stomaco.

simone inzaghi 1 LAUTARO DIMARCO gilardino gilardino simone inzaghi simone inzaghi simone inzaghi 2