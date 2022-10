17 ott 2022 20:25

L'INTER È IN VENDITA! IL "FINANCIAL TIMES": SUNING, PROPRIETARIO DEL CLUB NERAZZURRO DAL 2016, SI AFFIDA A GOLDMAN SACHS E RAINE PER TROVARE ACQUIRENTI - UNA FONTE VICINA ALLA SOCIETA’ NERAZZURRA HA RICORDATO PERÒ CHE ZHANG SI È DETTA PRONTA A INIETTARE ALTRI 100 MILIONI NELLE CASSE DEL CLUB PER RIPIANARE LE PERDITE DELL'ULTIMO BILANCIO E HA APERTO ALLA RICERCA DI NUOVI PARTNER E ALLA POSSIBILITÀ DI VENDERE UNA QUOTA DI MINORANZA…