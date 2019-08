1 ago 2019 19:10

L'ISOLA FELICE DEL “NINJA” – IL CAGLIARI SORPASSA LA FIORENTINA E STA PER CHIUDERE IL GRANDE COLPO: NAINGGOLAN! - IL BELGA NEL POMERIGGIO NON SI È ALLENATO ALLA PINETINA ED È IN PARTENZA PER LA SARDEGNA. GIÀ DOMANI LE VISITE MEDICHE? – RADJA ANDRA’ IN PRESTITO AL CLUB DI GIULINI (ALL'INTER È LEGATO DA UN CONTRATTO FINO AL 2022)