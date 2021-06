L'ITALTENNIS INCANTA PARIGI – AL ROLAND GARROS FEDERER SI RITIRA, BERRETTINI E’ GIA’ NEI QUARTI. MUSETTI E SINNER AGLI OTTAVI DOVRANNO VEDERSERLA CON I MOSTRI SACRI DJOKOVIC E NADAL – DOPO LA MARATONA CONTRO KOEPFER, FEDERER HA DECISO DI NON GIOCARE CONTRO BERRETTINI: "NON SO CON PRECISIONE COME STA IL MIO FISICO E QUANTA BENZINA MI RIMANE. L'OBIETTIVO È WIMBLEDON" (E I GIOCHI DI TOKYO). NON CAPITAVA DAL 1962 CHE TRE ITALIANI NON ARRIVASSERO COSI' AVANTI IN UNO SLAM...

Luca Marianantoni per gazzetta.it

Alle 16.26 il Roland Garros ha ufficializzato il ritiro di Roger Federer dal torneo dopo la maratona che ieri lo svizzero ha dovuto sostenere per battere il tedesco Dominik Koepfer. "Dopo aver discusso con il mio team - sono le parole di Federer - ho deciso di ritirarmi dal Roland Garros. Dopo due interventi al ginocchio e un anno di riabilitazione, per me è importante ascoltare le indicazioni che arrivano dal mio corpo e la strada verso il recupero completo è ancora lunga.

Sono entusiasta di aver vinto tre partite. Non c'è sensazione più bella che stare in campo e vincere". Il direttore del torneo Guy Forget ha così commentato la notizia: "Il torneo del Roland Garros è molto dispiaciuto per il ritiro di Federer che ieri sera ha giocato una grande partita contro Koepfer. Siamo felici di aver rivisto Roger a Parigi e ci ha deliziato con tre partite di alto livello. Noi tutti gli auguriamo il meglio per il resto della stagione".

Federer ha preferito annunciare oggi il ritiro per permettere agli organizzatori di programmare al meglio la giornata di domani che vedrà in campo i nostri Lorenzo Musetti e Jannik Sinner opposti a Novak Djokovic e Rafael Nadal. Intanto Matteo Berrettini è già ai quarti di finale nell'attesa di conoscere chi tra Djokovic e Musetti sarà il suo prossimo avversario.

Una maratona di 3 ore e 35 minuti con tre tie break e quattro long set ha fiaccato Roger. "È stata dura, ma è bello provare ancora queste sensazioni. Devo pensare a quale sia la scelta migliore da fare in vista di quello che rimane l'appuntamento più importante per me di tutta la stagione e cioè quello di giocare i tornei su erba. Non mi aspettavo onestamente di vincere tre partite qui al Roland Garros e non so con precisione come sta il mio fisico e quanta benzina mi rimane in corpo dopo una partita del genere. È stata una battaglia, ma devo pensare a preservare il mio fisico".

