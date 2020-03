14 mar 2020 10:06

'JOGA BONITO' DIETRO LE SBARRE: RONALDINHO, COME TI SEI RIDOTTO! GIOCA IL TORNEO DI CALCETTO IN GALERA. LO MARCA UN EX DEPUTATO. IN PALIO UN MAIALE ARROSTO DI 16 KG. L’EX STELLA SUDAMERICANA, FINITO IN CARCERE PER ESSERE ENTRATO IN PARAGUAY CON UN PASSAPORTO FALSO, NON PUÒ SEGNARE. ALL’ESORDIO AGEVOLE VITTORIA PER 11-2… - VIDEO