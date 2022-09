9 set 2022 15:49

'NA CAFONATA OLIMPICA - PER RENDERE OMAGGIO ALLA REGINA ELISABETTA, IERI PRIMA DI LAZIO-FEYENOORD LO STADIO OLIMPICO HA OSSERVATO UN MINUTO DI SILENZIO MENTRE VENIVA PROIETTATA UNA FOTO DELLA REGINA - SOTTO L'IMMAGINE DELLA SOVRANA C'ERA LA SCRITTA "S.S. LAZIO", DANDO L'IMPRESSIONE CHE LA REGINA FOSSE UN'"AQUILOTTA" (THE QUEEN OF THE LITTLE EAGLES)