10 ago 2021 10:06

E' NATA UNA STELLA – ACCOGLIENZA DA DIVO A FIUMICINO PER MARCELL JACOBS, CHE SI È PRESENTATO AGLI ARRIVI CON IN BRACCIO IL FIGLIO E AL COLLO UNA DELLE DUE MEDAGLIE D'ORO: “LE CRITICHE? CHI LE FA NON CAPISCE DI QUESTO SPORT, NON MI TOCCA. SONO COSE NON VERE. SONO ARRIVATI ANCHE I COMPLIMENTI DI BOLT. ADESSO L'ASTICELLA SI ALZA, CERCHERÒ DI PORTARLA SEMPRE PIÙ IN ALTO. PARIGI NON È LONTANA E…” - VIDEO