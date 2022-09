L'UEFA MULTA JUVE, MILAN, INTER E ROMA PER VIOLAZIONI DEL VECCHIO FAIR PLAY FINANZIARIO (LA SANZIONE PIU' SALATA PER IL CLUB GIALLOROSSO: 5 MLN DI EURO) - TROVATO L'ACCORDO PER IL RIENTRO NEI PARAMETRI: IN 4 ANNI PER I NERAZZURRI E LA ROMA, IN TRE PER IL DIAVOLO E LA SIGNORA - PER ZHANG E FRIEDKIN ANCHE QUALCHE LIMITAZIONE AGLI ACQUISTI NELLE PROSSIME SESSIONI DI MERCATO. SESSANTACINQUE MILIONI DI AMMENDA AL PSG…

Da repubblica.it

Dopo giorni di ansiosa attesa per Inter, Juventus, Milan e Roma, sono arrivate le sentenze dell'Uefa per le violazioni del vecchio fair-play finanziario: da questa edizione delle coppe europee entrerà in vigore il nuovo sistema. E le ultime punizioni, che passano attraverso il settlement agreement (il patteggiamento concordato con Nyon) hanno colpito le italiane con gradazioni diverse. Inter e Roma si sono accordate per un rientro nei parametri in 4 anni, Milan e Juventus in tre.

A quanto ammontano le multe? Per il Milan a 2 milioni di euro (15 se non rientra in tempo), per la Juventus (3,5 (rischio 23), per l'Inter 4 (potrebbero diventare 26), la Roma 5 (o 35 se fallisce l'obiettivo). Il Psg, degli otto club sotto indagine, è quello più esposto: deve sborsare subito 10 milioni di euro e rientrare nei parametri per non rischiare di doverne tirare fuori 65.

Ecco il comunicato della Uefa. "La prima sezione del Club Financial Control Body (CFCB), presieduta da Sunil Gulati, ha annunciato oggi una serie di decisioni che coinvolgono i club che hanno partecipato alle competizioni per club della Uefa nnela stagione 2021/22. Si è rilevato che AC Milan (ITA), AS Monaco (FRA), AS Roma (ITA), Besiktas JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) non hanno rispettato il requisito del pareggio.

L'analisi ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid volte a neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. In base a queste misure, gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono stati valutati come un unico periodo e ai club sono stati concessi adeguamenti specifici per il covid-19 e per calcolare la media del disavanzo combinato del 2020 e del 2021. Questi otto club - si prosegue - hanno accettato un contributo finanziario di 172 milioni di euro. Tali importi saranno trattenuti da eventuali entrate che questi club guadagnano dalla partecipazione alle competizioni Uefa per club o pagati direttamente. Di tale importo, 26 milioni di euro (15%) saranno interamente pagati mentre il saldo residuo di 146 milioni di euro (85%) è condizionato al rispetto da parte di questi club degli obiettivi indicati nel rispettivo accordo transattivo".

In che modo le squadre sotto osservazioni si metteranno in regola? "Il quadro dell'accordo transattivo è identico per tutti i club. Gli accordi transattivi coprono un periodo di 3 o 4 anni. In base all'accordo transattivo di 3 anni, i club si impegnano a rispettare la regola del guadagno calcistico durante la stagione 2025/26. Si impegnano a raggiungere obiettivi annuali intermedi e all'applicazione di misure finanziarie e sportive condizionate qualora tali obiettivi non fossero raggiunti. L'accordo transattivo di 4 anni si differenzia in quanto prevede una stagione aggiuntiva per conformarsi alla regola degli utili calcistici, ma include restrizioni sportive incondizionate sulla registrazione di nuovi giocatori applicabili a partire dalla stagione 2022/23. AS Roma e FC Internazionale Milano hanno optato per un accordo transattivo di 4 anni mentre tutti gli altri club hanno optato per un periodo di 3 anni.

