8 mar 2022 18:07

L'ULTIMA CASSANATA È CONTRO ALLEGRI - "FANTANTONIO" SMONTA L'ALLENATORE DELLA JUVENTUS: "SOLO LUI POTEVA NON FAR GIOCARE BENTANCUR E KULUSEVSKI. MORATA È UN CAMPIONE MA FA IL TERZINO. AD ARTHUR HA FATTO PERDERE LA NAZIONALE, VLAHOVIC NON TIRA NEMMENO PIÙ IN PORTA" - LA PREVISIONE SUL MILAN: "ARRIVERÀ UN ATTACCANTE, DA QUANTO MI RISULTA LA DIRIGENZA HA GIÀ PRESO…"