L'ULTIMO GIRO DI "BOA"? - KEVIN PRINCE BOATENG RACCONTA IL SUO RITORNO A BERLINO E QUELLA CHE POTREBBE ESSERE LA SUA ULTIMA STAGIONE: "PROGETTI PER IL FUTURO? STO COSTRUENDO UNA SERIE TV ISPIRATA ALLA MIA VITA INSIEME A SYLVESTER STALLONE, MA NON SUL CALCIO" - "NON HO LASCIATO MIA MOGLIE MELISSA SATTA PER UN'ALTRA" - "ERAVAMO A UN PUNTO D'INFELICITÀ DA NON POTER ANDARE AVANTI. IO E VALENTINA CI SIAMO…"

Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

kevin prince boateng 6

Una serie tv con Sylvester Stallone, uno show del sabato sera Tanti progetti lo chiamano, ma lo chiama ancora anche il calcio. Il 6 marzo, Kevin-Prince Boateng compie 35 anni, l'età in cui molti giocatori lasciano il campo. Dopo Milan, Fiorentina, Barcellona, Las Palmas Ora, è all'Herta Berlino, dov' è nato e dove è tornato nel giugno scorso. Col nome della nuova fidanzata (Vale) tatuato sulle dita, dice: «Forse dopo quest' anno smetto. Non ho paura, ho tanti progetti. Lo dico, ma poi entro nello spogliatoio e penso che voglio ancora giocare».

kevin prince boateng 7

Che progetti ha?

«Sicuramente con la tv. Ho commentato gli Europei per la tedesca Ard. Il primo giorno ero emozionato come quando ho parlato all'Onu contro il razzismo, ma credo che lo rifarò per il Mondiale. In più, dovrei avere un programma mio».

Ha inciso rap e ballò Moonwalker allo scudetto 2011 del Milan. Farà lo showman?

«L'idea è uno show del sabato sera».

kevin prince boateng 4

Anni fa, disse che Hollywood l'aveva cercata per un film con Sylvester Stallone.

«Con lui è nata un'amicizia e sto costruendo una serie tv ispirata alla mia vita, ma non sul calcio. Sono cresciuto senza padre, eravamo tanti fratelli, sono uscito di casa a 15 anni, non avevo nulla. Pensiamo alla voce narrante di Stallone, a me e lui in una particina. Vogliamo far vedere dolore e ferite che servono per farcela».

Lei ha vissuto la povertà e anche il razzismo.

«Ancora oggi, a Berlino, cammino per strada e c'è chi cambia marciapiede».

Come va la task force per fare eventi contro il razzismo, annunciata nel 2019?

«Pensavo fosse più facile trovare calciatori, cantanti, attori che avessero voglia di metterci la faccia e lottare. Invece, è difficile trovare uno che c'è al cento per cento. Hanno contratti, sponsor, paura di perdere qualcosa. Non te lo dicono, ma lo capisci».

kevin prince boateng 3

Il punto è esporsi per cambiare le regole del calcio?

«Abbiamo telecamere per vedere se la palla va in porta, se sputo a terra o sull'arbitro, ma non possiamo controllare che urlano i tifosi. Perché è strano solo per me?».

Nove anni fa, fece scalpore abbandonando un'amichevole del Milan, per protesta contro i cori razzisti. Che va fatto in un caso simile?

«Fermare la partita. Per tre idioti? Sì. Così educhiamo le persone».

Un report dell'Associazione Calciatori dice che negli ultimi campionati sono peggiorati gli insulti via social.

«È vero. Perché lì puoi nascondere la faccia. Se perdo, ricevo messaggi, tipo: scimmia di m Io rispondo sempre, perché le ingiustizie non vanno sopportate. Per lo stesso motivo, mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un'altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l'ho tradita con Valentina».

kevin prince boateng melissa satta 2

Valentina Fradegrada, l'influencer comparsa sul suo Instagram a novembre. Un mese dopo, Melissa dice in tv che la separazione non è stata una scelta sua.

«L'intervista con titoli acchiappaclick, tipo "mi ha lasciata per un'influencer, ho sofferto". Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria».

Perché le fa così male che si pensi a un'infedeltà?

«Non sono uno che lascia una donna per un'altra. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d'infelicità da non poter andare avanti».

kevin prince boateng valentina fradegrada 2

Come si ricomincia dopo?

«Io e Valentina ci siamo visti e ci siamo capiti: siamo uguali. Le cose importanti per me, oggi, non sono riflettori, sfilate... Con lei, stiamo in casa per giorni e stiamo bene. Ridiamo, scherziamo. Ama come amo io. Costruiamo per stare insieme per sempre. Io ho sempre voluto cinque o sei figli, lei ne vuole. Stiamo capendo dove vivere dopo. Credo fra Milano e Bergamo. In Italia, stiamo anche per produrre un vino: Fradegrada da Prince e Vale. Oggi mi sveglio ogni giorno col sorriso».

kevin prince boateng valentina fradegrada 1

Ha solo i tatuaggi da duro?

«Ho smesso da tempo di fingermi duro. Piango tanto, ho pianto sentendo Brividi di Mahmood e Blanco».

Ora, in campo come va?

«Male». Lo dice col sorriso. «Non ho più 23 anni. Poi, se la squadra non va, si parla di me che sono il più noto, ma anche perciò mi hanno preso: così vengo criticato io e si preservano i giovani. Ci sta».

Da cittadino tedesco e ghanese quanto si sente italiano?

«Al 50 per cento italiano, 25 tedesco e 25 ghanese. Vedo, sento e penso in italiano».

kevin prince boateng 8 melissa satta kevin prince boateng valentina fradegrada con kevin prince boateng kevin prince boateng melissa satta e kevin prince boateng di nuovo in love in sardegna – ph ciao pix 27 melissa satta e kevin prince boateng di nuovo in love in sardegna – ph ciao pix 59 MELISSA SATTA KEVIN PRINCE BOATENG kevin prince boateng kevin prince boateng 1 kevin prince boateng 11 kevin prince boateng 10 kevin prince boateng 5 kevin prince boateng 12 kevin prince boateng 2 kevin prince boateng melissa satta 1