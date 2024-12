ABBIAMO TROVATO L’EREDE DI USAIN BOLT: SI CHIAMA GOUT GOUT, 16ENNE AUSTRALIANO DI ORIGINI SUDSUDANESI CHE, DURANTE L’”AUSTRALIAN ALL SCHOOLS CHAMPIONSHIPS” A BRISBANE, HA CORSO I 200 METRI IN 20’’4, UN TEMPO CHE NON SI ERA MAI VISTO PRIMA NELLA STORIA DELL’ATLETICA PER UN SEDICENNE (IL CAMPIONE GIAMAICANO, ALLA STESSA ETÀ, ERA RIUSCITO A FAR REGISTRARE 20’’13): “QUESTI SONO TEMPI DA ADULTI E IO, SOLO UN BAMBINO, LI STO CORRENDO” - IL CLASSE 2007 VOLERÀ NEGLI USA PER ALLENARSO CON IL CAMPIONE OLIMPICO DEI 100 METRI NOAH LYLES…

Absolutely outrageous from Gout Gout. 10.04 at the age of 16. Speechless. pic.twitter.com/FYJbOzyMVz — Daniel Hussey (@DanielHussey2) December 6, 2024

Estratto dell’articolo di Lorenzo Bloise per www.ilfattoquotidiano.it

gout gout

Se riesci a correre più veloce di Usain Bolt non puoi che essere considerato un talento, forse un predestinato. Chiedere a Gout Gout, l’adolescente australiano di origini sudsudanesi più famoso e rapido del mondo che ha vissuto un weekend da record durante l’Australian All Schools Championships del Queensland, a Brisbane.

Prima i 100 metri in 10”04 (successivamente ritenuti non validi a causa di un vento ritenuto eccessivo nella “spinta”), poi i 200 in 20”04: un tempo che non si era mai visto prima nella storia dell’atletica per un sedicenne.

gout gout

In pochissime ore, Gout ha frantumato – ad appena 16 anni – il record nazionale di Peter Norman (20”06) sfoderando una prestazione che nemmeno Bolt alla stessa età era riuscito a far registrare (20”13 il 20 luglio 2003). “Questi sono tempi da adulti e io, solo un bambino, li sto correndo.Sarà sicuramente un grande futuro. Ho inseguito quel record, ma non pensavo che sarebbe arrivato quest’anno. Ho pensato potesse arrivare l’anno prossimo o l’anno dopo”. Record dunque superato e spunta verde sulla personalissima lista dei “traguardi da raggiungere in carriera”. E siamo solo all’inizio.

gout gout

[…] Dopo l’enorme successo, Gout Gout – come riferito dall’ABC – è pronto a volare negli USA per potersi allenare con il campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles. “C’è sempre pressione, ma io sto solo correndo”, così parlava Gout Gout nel 2022. Corsa istintiva e per certi versi poco tecnica. Una bacheca già ricca e un’intera carriera ancora davanti a sé. Ma se a soli 16 anni i risultati sono questi, i margini di miglioramento sono pressoché infiniti.

gout gout

Gout Gout ha tutto per essere considerato “talento generazionale”, forse lo è già. Intanto, nel mirino un solo obiettivo: detenere il primato di miglior velocista under 20 sui 200 metri. Per uno come Gout, i 19”49 di Erriyon Knighton non sono poi così lontani.

gout gout gout gout gout gout