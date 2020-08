4 ago 2020 16:33

ABBUFFATA DI CALCIO - TRA UN MESE E MEZZO LA SERIE A TORNA IN CAMPO! SI COMINCIA IL 19-20 SETTEMBRE E SI CHIUDE IL 23 MAGGIO, PER GIOCARE GLI EUROPEI (COVID PERMETTENDO) - SCONGIURATO IL CAMBIO DI FORMAT “MINACCIATO” DA GRAVINA, MA BOCCIATO DAI PRESIDENTI: NIENTE PLAYOFF E PLAYOUT – LE GRANE DA RISOLVERE: I TIFOSI SUGLI SPALTI E LE FERIE ACCORCIATE PER I CALCIATORI. MANCINI VORREBBE ANTICIPARE IL RITIRO AZZURRO AL 27 AGOSTO, MA…