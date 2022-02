23 feb 2022 12:13

ACAPULCO, PRIMO SBROCCO A SINISTRA – ZVEREV PRENDE A RACCHETTATE IL GIUDICE DI SEDIA E SI FA CACCIARE DAL TORNEO DI ACAPULCO (VIDEO) - DOPO AVER PERSO LA PARTITA DI DOPPIO IN COPPIA CON MARCELO MELO, PER COLPA DI UNA CHIAMATA SBAGLIATA, ZVEREV IMPAZZISCE E COMINCIA A COLPIRE LA SEDIA DELL’ARBITRO - VIDEO - BERRETTINI SI RITIRA PER INFORTUNIO: ANCORA PROBLEMI PER GLI ADDOMINALI