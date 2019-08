ACCONTENTATO CONTE! ALL'INTER ARRIVA IN PRESTITO DAL MAN UNITED “EL NINO MARAVILLA” ALEXIS SANCHEZ: IL TECNICO VUOLE RICOSTRUIRE LA COPPIA DA SOGNO DEI 'RED DEVILS' CON LUKAKU - I DUE SI SONO DIVISI I METRI IN CAMPO IN 37 PARTITE: LA SOMMA DEI GOL DELLA COPPIA DICE 22 E QUELLA DEGLI ASSIST 14...

Vincenzo D’Angelo e Davide Stoppini per la Gazzetta dello Sport

alexis sanchez lukaku

Ha fatto un giro lungo, ci ha messo forse un po' più del previsto, perché l' Italia è sempre stata nei suoi pensieri. Alexis Sanchez torna in Serie A dopo 2.960 giorni e sei ore di fatica, quelle passate tra il suo sbarco a Malpensa, pochi minuti dopo le 16, e la firma sul contratto con l' Inter, arrivata in sede dopo le 22.

In mezzo le consuete visite mediche in due tranche, clinica Humanitas e poi Coni, un primo contatto con Antonio Conte e i primi obblighi nerazzurri, tra scatti fotografici e contenuti multimediali che verranno buoni nei giorni a seguire. Un acquisto casual, poco formale come invece è stata l' infinita trattativa Lukaku. E casual era pure l' abbigliamento del cileno: pochi giri di valzer, pantalone sportivo, t-shirt bianca, giacca jeans e cappellino che non ha nascosto i suoi occhi emozionati, quando uscendo dal terminal dell' aeroporto ha visto - e ascoltato - i tifosi che lo acclamavano.

antonio conte

La acclamava pure Conte, una punta, un altro attaccante per immaginare un' Inter con maggior peso specifico in avanti.

Sanchez arriva in prestito gratuito e ingaggio che pesa sulle casse nerazzurre per cinque milioni di euro. Tra un anno chi vivrà vedrà. Il riscatto del Niño dipende da quanto riuscirà a tornare Maravilla, lui che nell' ultima Premier League ha segnato solo un gol e, soprattutto, ha giocato complessivamente 877 minuti, poco meno di 10 partite totali a mettere insieme le presenze.

Si può dire così: non ci fosse stato Antonio Conte in panchina, l' Inter sarebbe andata probabilmente con forza su un profilo più pronto. E invece proprio la grande considerazione nei confronti dell' allenatore fa sì che il club nerazzurro possa pensare di far tornare Sanchez un giocatore all' altezza del suo curriculum, dimenticando la parentesi negativa al Manchester United.

alexis sanchez lukaku

Sanchez arriva con l' idea di far coppia con Lukaku, con il quale ha a lungo parlato durante la trattativa. Allo United i due si sono divisi i metri in campo in 37 partite, tra campionato e coppe: 1.986 minuti complessivi giocati insieme. E il bilancio fa ben sperare l' Inter, se è vero che in quelle 37 partite la somma dei gol dei due dice 22 e quella degli assist 14. Come a dire: in media, succede praticamente sempre qualcosa di decisivo. A Conte il compito di riportare il tandem in linea con il passato, il più velocemente possibile.

Che avvenga già da domenica, in campo, però è assai complicato. Sanchez oggi si allenerà ad Appiano, il contratto firmato ieri sera sarà depositato e sarà avviato l' iter per ottenere il transfer. In linea teorica c' è tempo sufficiente per vedere il cileno - se non in campo - almeno tra i convocati. Con quale numero di maglia? Non sarà il 7 ormai sulle spalle di Icardi.

Probabile che venga aggiunto...l' 1 davanti, quel 17 attualmente libero e già indossato nelle prime stagioni con l' Arsenal. Insieme al cileno oggi effettuerà il suo primo allenamento anche Cristiano Biraghi, che come Sanchez ieri è arrivato a Milano e ha svolto l' iter medico per l' idoneità sportiva. Anche se al contrario, ossia con un primo passaggio al Coni e poi ultimo step all' Humanitas.

alexis sanchez

L' ormai ex terzino della Fiorentina è arrivato di buon mattino, sorridente, e ha posato con i tifosi per alcune foto ricordo. Ha firmato un quinquennale da due milioni netti a stagione, qualora l' Inter il prossimo anno decidesse di esercitare il diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Un ritorno a casa atteso a lungo, diventato realtà dopo l' ok di Dalbert al trasferimento a Firenze. E Conte può sorridere: ora la sua rosa è completa. Altri colpi?

L' attacco è considerato ok. Non può essere escluso del tutto invece un intervento a centrocampo, ma perché avvenga va trovato un acquirente per Borja Valero. Solo così potrebbe arrivare un ultimo acquisto. Sempre casual, s' intende.

ANTONIO CONTE