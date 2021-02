20 feb 2021 12:58

ADDIO A MAURO BELLUGI - L'EX CALCIATORE DI INTER, BOLOGNA, NAPOLI E PISTOIESE AVEVA 71 ANNI: RECENTEMENTE AVEVA SUBITO L'AMPUTAZIONE DI ENTRAMBE LE GAMBE COME CONSEGUENZA DEL COVID-19 – DOPO I PRIMI MOMENTI DI SCONFORTO, NON SI ERA MAI PERSO D’ANIMO: “IL COVID HA AGGRAVATO UNA MIA MALATTIA DEL SANGUE PREESISTENTE. IO NON HO VOGLIA DI MORIRE…” - VIDEO