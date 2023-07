ADDIO A TREVOR FRANCIS: VINSE DUE COPPE CAMPIONI COL NOTTINGHAM FOREST DEL "PARAGURU" BRIAN CLOUGH – PER L’EX CALCIATORE BRITANNICO FATALE UN INFARTO MENTRE SI TROVAVA IN VACANZA IN SPAGNA: ERA SBARCATO IN ITALIA (SAMPDORIA) DOPO ESSERE DIVENTATO UNA LEGGENDA COL BIRMINGHAM CITY NEGLI ANNI 70 E COL NOTTINGHAM FOREST CON CUI DIVENNE DUE VOLTE CAMPIONE D'EUROPA…

Da gazzetta.it

trevor francis

Lutto nel mondo del calcio, inglese e non solo, per la perdita di Trevor Francis. L'ex attaccante britannico, che aveva 69 anni, è morto a Marbella, in Spagna, colpito da infarto. Ha giocato anche in Italia per cinque anni: arrivato alla Sampdoria nel 1982, ci è rimasto quattro stagioni compresa la vittoria della Coppa Italia del 1984-85 da capocannoniere della manifestazione (9 gol) ma con sole 67 presenze per i tanti infortuni, per poi passare nel 1986-87 all'Atalanta.

Prima di arrivare in Italia, era diventato una leggenda con la maglia del Birmingham City, con cui aveva debuttato a 16 anni, con 15 gol in 22 partite al primo anno. Ci resterà per otto stagioni prima di trasferirsi - per la cifra record per i tempi di 999.999 sterline - al Nottingham Forest, con cui ha vinto due coppe dei Campioni nel 1978-79 e nel 1979-80, la prima con un suo gol in finale. Arrivato in Italia dopo un anno al Manchester City, dopo l'Atalanta ha chiuso la carriera tra Rangers Glasgow, Qpr e Sheffield Wednesday: nelle ultime due tappe è stato giocatore-allenatore, avviando una carriera in panchina di 15 anni che ha toccato anche Birmingham City e Crystal Palace. Con la nazionale inglese ha giocato 52 partite, tra cui il Mondiale '82.

TREVOR FRANCIS RENZO ULIVIERI trevor francis trevor francis pelè