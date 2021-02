18 feb 2021 15:04

E ADESSO CHI PAGA PER LE PROVETTE ALTERATE? DOPO UNA CARRIERA DISTRUTTA E QUINTALI DI MERDA INGOIATI A FORZA, IL TRIBUNALE DI BOLZANO ASSOLVE SCHWAZER: "NEL 2016 NON CI FU DOPING" IL GIP HA DATO RAGIONE AL CORRIDORE ALTOATESINO ARCHIVIANDO L'INDAGINE PER "NON AVER COMMESSO IL FATTO". UNA SENTENZA CHE PERMETTERÀ ALL'EX CAMPIONE OLIMPICO DI RIVOLGERSI ALLA CORTE FEDERALE SVIZZERA PER ANNULLARE LA SQUALIFICA FINO AL 2024 INFLITTA DAL TAS DI LOSANNA