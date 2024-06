ADIOS, TIKI TAKA - LA SPAGNA, PROSSIMA AVVERSARIA DELL'ITALIA A EURO2024, NON È PIÙ LA SQUADRA VISTA NEGLI ULTIMI ANNI - DOPO L'ELIMINAZIONE DAL MONDIALE 2022 PER MANO DEL MAROCCO, LA "ROJA" HA ABBANDONATO L'OSSESSIONE PER IL POSSESSO PALLA. NON A CASO, DURANTE LA PARTITA CONTRO LA CROAZIA (VINTA 3-0), LE "FURIE ROSSE" HANNO "PERSO" LA SFIDA DEL POSSESSO PALLA PER LA PRIMA VOLTA DAL 2008 - UN TEMPO GLI SPAGNOLI ERANO PIÙ "PREVEDIBILI", ADESSO BISOGNA STARE ATTENTI ALLE FIAMMATE DEI SINGOLI…

Estratto dell'articolo di Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

[…] La Spagna che affronteremo giovedì a Gelsenkirchen sarà ben diversa da come l’abbiamo conosciuta negli ultimi anni. […] Tra le pieghe del roboante 3-0 rifilato ai croati in un tempo, c’è un dato inequivocabile: per la prima volta dal 2008, sedici anni fa, le Furie Rosse hanno vinto una partita di un grande torneo «perdendo» la sfida del possesso palla, 46-54.

Tiki-taka adiòs? Vedremo, di sicuro è almeno un arrivederci. Oggi la Spagna è più verticale, aggressiva, rapida. E cinica. Il punto di svolta è stato lo choc dell’eliminazione agli ottavi contro il Marocco al Mondiale in Qatar del 2022, quando il possesso palla raggiunse il picco del 77% con oltre 1.019 passaggi, gran parte dei quali evidentemente inutili. Da strategia raffinatissima, che portò ai successi della Generación Dorada capace di conquistare due Europei e un Mondiale fra 2008 e 2012, il gioco spagnolo si era trasformato uno sterile esercizio di stile, una caricatura di sé stesso. Il mondo cambia, il fùtbol anche.

[…] Il c.t. De La Fuente, uomo pacato, una sorta di normalizzatore dopo l’hombre vertical Luis Enrique, […] ha spiegato così la sua eresia, scegliendo la via più diretta, proprio come sul campo: «Non voglio modificare la filosofia tradizionale, ma ci sono momenti in cui si può arrivare in porta scegliendo altre strade».

Vedi il primo gol, con Morata: nessuna ragnatela di passaggi a ipnotizzare gli avversari, ma un filtrante rapido dell’ex napoletano Fabian Ruiz, in gran forma. In 4 secondi la palla era in porta. A proposito: Alvarito è uscito dal campo al 67’ dolorante, ma giovedì ci sarà[…]Dal sedicenne Yamal a Pedri trequartista tattico, sabato ha funzionato tutto. Anche se serve capire quanto la Croazia ci abbia messo del suo. E qualche sospetto c’è. Tiki-taka o no, ce la giochiamo.

