24 nov 2022 16:01

ADIOS, TIKI TAKA! - LA VITTORIA DELLA SPAGNA SUL COSTA RICA PER 7 A 0 DIMOSTRA L'EVOLUZIONE DI LUIS ENRIQUE E DEL CALCIO SPAGNOLO, CHE DOPO UN (BREVISSIMO) PERIODO BUIO È TORNATO AD ESSERE UNO DEI MIGLIORI IN EUROPA E NEL MONDO - LE FURIE ROSSE NON HANNO ABBANDONATO IL LORO TIPICO POSSESSO DI PALLA, MA È IL MODO IN CUI VIENE GESTITO IL PALLONE A CAMBIARE - IL C.T. SPAGNOLO HA ANCHE IL MERITO DI AVER LANCIATO ALCUNI GIOVANi CHE SONO GIÀ FONDAMENTALI PER LA NAZIONALE - E PENSARE CHE A ROMA "LUISITO" ERA STATO UN FLOP…